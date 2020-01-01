Токеномика на Ring AI (RINGAI) Открийте ключова информация за Ring AI (RINGAI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Ring AI (RINGAI) Ring AI is an advanced AI platform that revolutionizes customer support and sales through fully autonomous, phone-based agents. Официален уебсайт: https://www.tryring.ai/ Бяла книга: https://docs.tryring.ai/ Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0xc092A137df3cF2B9e5971ba1874D26487C12626d Купете RINGAI сега!

Токеномика и анализ на цената за Ring AI (RINGAI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Ring AI (RINGAI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.02M $ 1.02M $ 1.02M Рекорд за всички времена: $ 1.14 $ 1.14 $ 1.14 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.006375287174417198 $ 0.006375287174417198 $ 0.006375287174417198 Текуща цена: $ 0.01021 $ 0.01021 $ 0.01021 Научете повече за цената на Ring AI (RINGAI)

Токеномика на Ring AI (RINGAI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Ring AI (RINGAI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой RINGAI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой RINGAI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на RINGAI, разгледайте цената в реално време на токените RINGAI!

