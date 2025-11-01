БорсаDEX+
Цената в реално време на RICE AI днес е 0.04997 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за RICE към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на RICE в MEXC сега.

RICE AI цена(RICE)

1 RICE към USD - цена в реално време:

$0.04997
$0.04997$0.04997
-2.78%1D
USD
RICE AI (RICE) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 00:43:15 (UTC+8)

Информация за цената за RICE AI (RICE) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.048
$ 0.048$ 0.048
24-часов нисък
$ 0.05599
$ 0.05599$ 0.05599
24-часов висок

$ 0.048
$ 0.048$ 0.048

$ 0.05599
$ 0.05599$ 0.05599

--
----

--
----

-2.62%

-2.78%

+1.62%

+1.62%

Цената в реално време за RICE AI (RICE) е$ 0.04997. През последните 24 часа RICE се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.048 до най-висока стойност $ 0.05599, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на RICE е --, а най-ниската цена за всички времена е --.

Що се отнася до краткосрочното представяне, RICE има промяна от -2.62% за последния час, -2.78% за 24 часа и +1.62% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за RICE AI (RICE)

--
----

$ 102.73K
$ 102.73K$ 102.73K

$ 49.97M
$ 49.97M$ 49.97M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Текущата пазарна капитализация на RICE AI е --, като 24-часовият обем на търговията е $ 102.73K. Циркулиращото предлагане на RICE е --, като общото предлагане е 1000000000. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 49.97M.

История на цените за RICE AI (RICE) USD

Проследете промените в цените за RICE AI днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ -0.0014289-2.78%
30 дни$ -0.06176-55.28%
60 дни$ -0.02252-31.07%
90 дни$ +0.04497+899.40%
RICE AI Промяна на цената днес

Днес RICE регистрира промяна от $ -0.0014289 (-2.78%), отразяваща последната му пазарна активност.

RICE AI 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ -0.06176 (-55.28%), което показва краткосрочното представяне на токена.

RICE AI 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни RICE отбеляза промяна на $ -0.02252 (-31.07%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

RICE AI 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ +0.04497 (+899.40%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на RICE AI (RICE) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за RICE AI сега.

Какво е RICE AI (RICE)

RICE AI is a platform for crowdsourced robotics data collection. It enables teleoperators to remotely control robots and gather data from robot vision, joint movements, and force measurements. Teleoperators can use webcams with skeleton detection, joysticks, VR controllers, or teleoperation rigs, earning token rewards based on the device's dexterity.

RICE AI се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите RICE AI инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете RICE наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за RICE AI в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано RICE AI купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за RICE AI (USD)

Колко ще струва RICE AI (RICE) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от RICE AI (RICE) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за RICE AI.

Проверете прогнозата за цената за RICE AI сега!

Токеномика на RICE AI (RICE)

Разбирането на токеномиката на RICE AI (RICE) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените RICE сега!

Как да купя RICE AI (RICE)

Търсите как да купите RICE AI? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите RICE AI от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

RICE към местни валути

1 RICE AI(RICE) към VND
1,314.96055
1 RICE AI(RICE) към AUD
A$0.0759544
1 RICE AI(RICE) към GBP
0.0379772
1 RICE AI(RICE) към EUR
0.0429742
1 RICE AI(RICE) към USD
$0.04997
1 RICE AI(RICE) към MYR
RM0.2093743
1 RICE AI(RICE) към TRY
2.1007388
1 RICE AI(RICE) към JPY
¥7.69538
1 RICE AI(RICE) към ARS
ARS$72.3150849
1 RICE AI(RICE) към RUB
4.037576
1 RICE AI(RICE) към INR
4.4368363
1 RICE AI(RICE) към IDR
Rp832.8330002
1 RICE AI(RICE) към PHP
2.933239
1 RICE AI(RICE) към EGP
￡E.2.3605828
1 RICE AI(RICE) към BRL
R$0.2683389
1 RICE AI(RICE) към CAD
C$0.069958
1 RICE AI(RICE) към BDT
6.1123304
1 RICE AI(RICE) към NGN
72.3150849
1 RICE AI(RICE) към COP
$192.93417
1 RICE AI(RICE) към ZAR
R.0.8654804
1 RICE AI(RICE) към UAH
2.0962415
1 RICE AI(RICE) към TZS
T.Sh.123.0786085
1 RICE AI(RICE) към VES
Bs11.04337
1 RICE AI(RICE) към CLP
$47.07174
1 RICE AI(RICE) към PKR
Rs14.0360733
1 RICE AI(RICE) към KZT
26.4811018
1 RICE AI(RICE) към THB
฿1.6175289
1 RICE AI(RICE) към TWD
NT$1.5370772
1 RICE AI(RICE) към AED
د.إ0.1833899
1 RICE AI(RICE) към CHF
Fr0.039976
1 RICE AI(RICE) към HKD
HK$0.3882669
1 RICE AI(RICE) към AMD
֏19.123519
1 RICE AI(RICE) към MAD
.د.م0.4622225
1 RICE AI(RICE) към MXN
$0.9269435
1 RICE AI(RICE) към SAR
ريال0.1873875
1 RICE AI(RICE) към ETB
Br7.7063734
1 RICE AI(RICE) към KES
KSh6.4556243
1 RICE AI(RICE) към JOD
د.أ0.03542873
1 RICE AI(RICE) към PLN
0.1843893
1 RICE AI(RICE) към RON
лв0.219868
1 RICE AI(RICE) към SEK
kr0.4742153
1 RICE AI(RICE) към BGN
лв0.0844493
1 RICE AI(RICE) към HUF
Ft16.8019128
1 RICE AI(RICE) към CZK
1.0538673
1 RICE AI(RICE) към KWD
د.ك0.01529082
1 RICE AI(RICE) към ILS
0.1624025
1 RICE AI(RICE) към BOB
Bs0.3452927
1 RICE AI(RICE) към AZN
0.084949
1 RICE AI(RICE) към TJS
SM0.4602237
1 RICE AI(RICE) към GEL
0.1354187
1 RICE AI(RICE) към AOA
Kz45.8020023
1 RICE AI(RICE) към BHD
.د.ب0.01878872
1 RICE AI(RICE) към BMD
$0.04997
1 RICE AI(RICE) към DKK
kr0.3233059
1 RICE AI(RICE) към HNL
L1.3152104
1 RICE AI(RICE) към MUR
2.2856278
1 RICE AI(RICE) към NAD
$0.8634816
1 RICE AI(RICE) към NOK
kr0.5056964
1 RICE AI(RICE) към NZD
$0.0869478
1 RICE AI(RICE) към PAB
B/.0.04997
1 RICE AI(RICE) към PGK
K0.2103737
1 RICE AI(RICE) към QAR
ر.ق0.1818908
1 RICE AI(RICE) към RSD
дин.5.076952
1 RICE AI(RICE) към UZS
soʻm602.0480543
1 RICE AI(RICE) към ALL
L4.1879857
1 RICE AI(RICE) към ANG
ƒ0.0894463
1 RICE AI(RICE) към AWG
ƒ0.0894463
1 RICE AI(RICE) към BBD
$0.09994
1 RICE AI(RICE) към BAM
KM0.0839496
1 RICE AI(RICE) към BIF
Fr147.81126
1 RICE AI(RICE) към BND
$0.064961
1 RICE AI(RICE) към BSD
$0.04997
1 RICE AI(RICE) към JMD
$8.0281802
1 RICE AI(RICE) към KHR
200.6825182
1 RICE AI(RICE) към KMF
Fr21.28722
1 RICE AI(RICE) към LAK
1,086.3043261
1 RICE AI(RICE) към LKR
රු15.2298566
1 RICE AI(RICE) към MDL
L0.844493
1 RICE AI(RICE) към MGA
Ar225.089865
1 RICE AI(RICE) към MOP
P0.4002597
1 RICE AI(RICE) към MVR
0.764541
1 RICE AI(RICE) към MWK
MK86.7534167
1 RICE AI(RICE) към MZN
MT3.193083
1 RICE AI(RICE) към NPR
रु7.0947406
1 RICE AI(RICE) към PYG
354.38724
1 RICE AI(RICE) към RWF
Fr72.60641
1 RICE AI(RICE) към SBD
$0.4112531
1 RICE AI(RICE) към SCR
0.6980809
1 RICE AI(RICE) към SRD
$1.923845
1 RICE AI(RICE) към SVC
$0.4372375
1 RICE AI(RICE) към SZL
L0.8669795
1 RICE AI(RICE) към TMT
m0.174895
1 RICE AI(RICE) към TND
د.ت0.14676189
1 RICE AI(RICE) към TTD
$0.3382969
1 RICE AI(RICE) към UGX
Sh174.09548
1 RICE AI(RICE) към XAF
Fr28.38296
1 RICE AI(RICE) към XCD
$0.134919
1 RICE AI(RICE) към XOF
Fr28.38296
1 RICE AI(RICE) към XPF
Fr5.14691
1 RICE AI(RICE) към BWP
P0.6715968
1 RICE AI(RICE) към BZD
$0.1004397
1 RICE AI(RICE) към CVE
$4.7616413
1 RICE AI(RICE) към DJF
Fr8.89466
1 RICE AI(RICE) към DOP
$3.2025773
1 RICE AI(RICE) към DZD
د.ج6.4936015
1 RICE AI(RICE) към FJD
$0.1129322
1 RICE AI(RICE) към GNF
Fr434.48915
1 RICE AI(RICE) към GTQ
Q0.3832699
1 RICE AI(RICE) към GYD
$10.4647174
1 RICE AI(RICE) към ISK
kr6.24625

За по-задълбочено разбиране на RICE AI, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Бяла книга
Официален уеб сайт на RICE AI
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно RICE AI

Колко струва RICE AI (RICE) днес?
Цената в реално време на RICE в USD е 0.04997 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на RICE към USD?
Текущата цена на RICE към USD е $ 0.04997. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на RICE AI?
Пазарната капитализация за RICE е -- USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на RICE?
Циркулиращото предлагане на RICE е -- USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на RICE?
RICE постигна ATH цена от -- USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на RICE?
RICE достигна ATL цена от -- USD.
Какъв е обемът на търговията на RICE?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за RICE е $ 102.73K USD.
Ще се повиши ли RICE тази година?
RICE може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за RICE за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 00:43:15 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за RICE AI (RICE)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Защо толкова много хора все още губят пари по време на бичи пазар?

October 6, 2025

Възходът на Bitcoin Layer 2 мрежи: Разбиране на технологията, която променя бъдещето на Bitcoin през 2025

October 6, 2025

Алткойни през 2025: Когато TOTAL3 достигне нови висоти, но вашето портфолио не се променя

October 5, 2025
Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

