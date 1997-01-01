Токеномика на Ribus (RIB) Открийте ключова информация за Ribus (RIB), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Ribus (RIB) Ribus’s Real Estate Superapp project is a revolutionary platform that integrates the real estate market with blockchain and NFT technology, aiming to redefine how we interact with property and real estate investments. Focused on innovation, transparency, and security, the super app offers a unique experience in property ownership and investment, enabling the acquisition of property and timeshare NFTs, as well as participation in real ventures. With integrated real estate services, they provide smooth and efficient transactions, along with opportunities for passive income through tokens derived from real estate receivables. Their commitment is to democratize access to real estate investment, making it accessible to a wider audience, and providing an innovative and stable means for value growth in the cryptocurrency universe. Официален уебсайт: http://ribus.io Бяла книга: https://whitepaper.ribus.com.br/v1 Изследовател на блокове: https://polygonscan.com/token/0x3af2dd7b91d8faceccc26d21a065267817213d37 Купете RIB сега!

Токеномика и анализ на цената за Ribus (RIB) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Ribus (RIB), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.98M $ 1.98M $ 1.98M Рекорд за всички времена: $ 0.0895 $ 0.0895 $ 0.0895 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.004159623286186239 $ 0.004159623286186239 $ 0.004159623286186239 Текуща цена: $ 0.006605 $ 0.006605 $ 0.006605 Научете повече за цената на Ribus (RIB)

Токеномика на Ribus (RIB): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Ribus (RIB) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой RIB токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой RIB токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на RIB, разгледайте цената в реално време на токените RIB!

Как да купя RIB Интересувате се да добавите Ribus (RIB) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на RIB, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате RIB в MEXC сега!

История на цените на Ribus (RIB) Анализирането на историята на цените на RIB помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на RIB сега!

Прогноза за цената за RIB Искате ли да знаете какъв път може да поеме RIB? Нашата страница за прогноза за цената RIB съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените RIB сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!