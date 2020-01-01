Токеномика на Reform DAO (RFRM) Открийте ключова информация за Reform DAO (RFRM), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Reform DAO (RFRM) Reform is a Market Making DAO creating community-driven liquid markets across exchanges through protocol-owned liquidity. Transforming the conventional mercenary MM model by aligning incentives between all the stakeholders: protocol, community, and MM, enabling retail liquidity, transparency, and fairness. Официален уебсайт: https://reformdao.com Бяла книга: https://docs.reformdao.com/ Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0xea3eed8616877F5d3c4aEbf5A799F2e8D6DE9A5E Купете RFRM сега!

Токеномика и анализ на цената за Reform DAO (RFRM) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Reform DAO (RFRM), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 0.6799 $ 0.6799 $ 0.6799 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.02226588832337275 $ 0.02226588832337275 $ 0.02226588832337275 Текуща цена: $ 0.024 $ 0.024 $ 0.024 Научете повече за цената на Reform DAO (RFRM)

Токеномика на Reform DAO (RFRM): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Reform DAO (RFRM) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой RFRM токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой RFRM токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на RFRM, разгледайте цената в реално време на токените RFRM!

Как да купя RFRM Интересувате се да добавите Reform DAO (RFRM) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на RFRM, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате RFRM в MEXC сега!

История на цените на Reform DAO (RFRM) Анализирането на историята на цените на RFRM помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на RFRM сега!

Прогноза за цената за RFRM Искате ли да знаете какъв път може да поеме RFRM? Нашата страница за прогноза за цената RFRM съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените RFRM сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!