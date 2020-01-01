Токеномика на RefundCoin (RFD) Открийте ключова информация за RefundCoin (RFD), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за RefundCoin (RFD) $RFD Has Been Launched By Blurr.Eth, Who Is An OG Whale . Официален уебсайт: https://refundcoin.org/ Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x955d5c14c8d4944da1ea7836bd44d54a8ec35ba1 Купете RFD сега!

Токеномика и анализ на цената за RefundCoin (RFD) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за RefundCoin (RFD), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 4.37M $ 4.37M $ 4.37M Рекорд за всички времена: $ 0.000108 $ 0.000108 $ 0.000108 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000000364509943696 $ 0.000000364509943696 $ 0.000000364509943696 Текуща цена: $ 0.000004368 $ 0.000004368 $ 0.000004368 Научете повече за цената на RefundCoin (RFD)

Токеномика на RefundCoin (RFD): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на RefundCoin (RFD) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой RFD токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой RFD токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на RFD, разгледайте цената в реално време на токените RFD!

Как да купя RFD Интересувате се да добавите RefundCoin (RFD) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на RFD, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате RFD в MEXC сега!

История на цените на RefundCoin (RFD) Анализирането на историята на цените на RFD помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на RFD сега!

Прогноза за цената за RFD Искате ли да знаете какъв път може да поеме RFD? Нашата страница за прогноза за цената RFD съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените RFD сега!

