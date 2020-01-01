Токеномика на Retard Finder Coin (RFC) Открийте ключова информация за Retard Finder Coin (RFC), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Retard Finder Coin (RFC) $RFC is a token issued by the Twitter account @IfindRetards, which has previously interacted with Elon Musk. Официален уебсайт: https://www.retardfindercoin.com Изследовател на блокове: https://solscan.io/token/C3DwDjT17gDvvCYC2nsdGHxDHVmQRdhKfpAdqQ29pump Купете RFC сега!

Токеномика и анализ на цената за Retard Finder Coin (RFC) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Retard Finder Coin (RFC), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 7.42M $ 7.42M $ 7.42M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 961.55M $ 961.55M $ 961.55M FDV (оценка при пълна реализация): $ 7.72M $ 7.72M $ 7.72M Рекорд за всички времена: $ 0.146995 $ 0.146995 $ 0.146995 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00527494165702875 $ 0.00527494165702875 $ 0.00527494165702875 Текуща цена: $ 0.007718 $ 0.007718 $ 0.007718 Научете повече за цената на Retard Finder Coin (RFC)

Токеномика на Retard Finder Coin (RFC): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Retard Finder Coin (RFC) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой RFC токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой RFC токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на RFC, разгледайте цената в реално време на токените RFC!

История на цените на Retard Finder Coin (RFC) Анализирането на историята на цените на RFC помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на RFC сега!

Прогноза за цената за RFC Искате ли да знаете какъв път може да поеме RFC? Нашата страница за прогноза за цената RFC съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените RFC сега!

