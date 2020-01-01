Токеномика на Renzo (REZ) Открийте ключова информация за Renzo (REZ), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Renzo (REZ) Renzo is a Liquid Restaking Token (LRT) and Strategy Manager for EigenLayer. It is the interface to the EigenLayer ecosystem securing Actively Validated Services (AVSs) and offering a higher yield than ETH staking. Официален уебсайт: https://www.renzoprotocol.com/ Бяла книга: https://docs.renzoprotocol.com/docs Изследовател на блокове: https://solscan.io/token/3DK98MXPz8TRuim7rfQnebSLpA7VSoc79Bgiee1m4Zw5 Купете REZ сега!

Токеномика и анализ на цената за Renzo (REZ) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Renzo (REZ), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 49.33M $ 49.33M $ 49.33M Общо предлагане: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Циркулиращо предлагане: $ 3.58B $ 3.58B $ 3.58B FDV (оценка при пълна реализация): $ 137.76M $ 137.76M $ 137.76M Рекорд за всички времена: $ 0.29 $ 0.29 $ 0.29 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.007039903655216518 $ 0.007039903655216518 $ 0.007039903655216518 Текуща цена: $ 0.013776 $ 0.013776 $ 0.013776 Научете повече за цената на Renzo (REZ)

Токеномика на Renzo (REZ): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Renzo (REZ) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой REZ токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой REZ токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на REZ, разгледайте цената в реално време на токените REZ!

История на цените на Renzo (REZ) Анализирането на историята на цените на REZ помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на REZ сега!

Прогноза за цената за REZ Искате ли да знаете какъв път може да поеме REZ? Нашата страница за прогноза за цената REZ съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените REZ сега!

