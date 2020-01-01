Токеномика на REVOX (REX) Открийте ключова информация за REVOX (REX), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за REVOX (REX) REVOX.AI is building the shared AI interface for Web3 through its permissionless machine learning infrastructure, empowering the construction and innovation of decentralized AI applications through modular agents. REVOX's flagship super-app Web3 GPT Lense, Smart Wallet and ReadON DAO APP have already garnered over 21 million users worldwide. Официален уебсайт: https://www.revox.ai/ Бяла книга: https://docs.revox.ai/ Изследовател на блокове: https://bscscan.com/token/0x90869b3a42E399951bd5F5fF278B8CC5ee1Dc0fE Купете REX сега!

Токеномика и анализ на цената за REVOX (REX) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за REVOX (REX), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 40.76M $ 40.76M $ 40.76M Общо предлагане: $ 3.00B $ 3.00B $ 3.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.95B $ 1.95B $ 1.95B FDV (оценка при пълна реализация): $ 62.66M $ 62.66M $ 62.66M Рекорд за всички времена: $ 0.060105 $ 0.060105 $ 0.060105 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.004696973482696565 $ 0.004696973482696565 $ 0.004696973482696565 Текуща цена: $ 0.020887 $ 0.020887 $ 0.020887 Научете повече за цената на REVOX (REX)

Токеномика на REVOX (REX): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на REVOX (REX) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой REX токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой REX токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на REX, разгледайте цената в реално време на токените REX!

Как да купя REX Интересувате се да добавите REVOX (REX) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на REX, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате REX в MEXC сега!

История на цените на REVOX (REX) Анализирането на историята на цените на REX помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на REX сега!

Прогноза за цената за REX Искате ли да знаете какъв път може да поеме REX? Нашата страница за прогноза за цената REX съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените REX сега!

