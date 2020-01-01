Токеномика на Retik Finance (RETIK) Открийте ключова информация за Retik Finance (RETIK), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Retik Finance (RETIK) Retik Finance (RETIK) is a cutting-edge decentralized finance (DeFi) project revolutionizing global transactions with its innovative suite of financial solutions. Introducing futuristic DeFi Debit Cards, a Smart Crypto Payment Gateway, AI-powered Peer-to-Peer (P2P) lending, and a Multi-Chain Non-Custodial Highly Secured DeFi Wallet. Официален уебсайт: https://retik.com/ Бяла книга: https://retik.com/retik-whitepaper.pdf Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x26ebb8213fb8d66156f1af8908d43f7e3e367c1d Купете RETIK сега!

Токеномика и анализ на цената за Retik Finance (RETIK) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Retik Finance (RETIK), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 659.00K $ 659.00K $ 659.00K Рекорд за всички времена: $ 2.49 $ 2.49 $ 2.49 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000536187531623132 $ 0.000536187531623132 $ 0.000536187531623132 Текуща цена: $ 0.000659 $ 0.000659 $ 0.000659 Научете повече за цената на Retik Finance (RETIK)

Токеномика на Retik Finance (RETIK): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Retik Finance (RETIK) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой RETIK токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой RETIK токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на RETIK, разгледайте цената в реално време на токените RETIK!

История на цените на Retik Finance (RETIK) Анализирането на историята на цените на RETIK помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на RETIK сега!

Прогноза за цената за RETIK Искате ли да знаете какъв път може да поеме RETIK? Нашата страница за прогноза за цената RETIK съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените RETIK сега!

