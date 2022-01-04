Токеномика на Renewable Energy (RET) Открийте ключова информация за Renewable Energy (RET), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Renewable Energy (RET) Renewable Energy Token (RET) token is a BEP-20 token created on January 04, 2022 on the Binance Smart Chain network and that one designed to the functional and experience for all supporters of renewable energy. It allows them to participate in the creation of physical projects on renewable energy that are environmentally friendly. In addition, those who hold the RET, both contribute to the spread of renewable energy and benefit from its rewards Официален уебсайт: https://ret.life/ Бяла книга: https://ret.life/whitepaper-english.pdf Изследовател на блокове: https://bscscan.com/token/0x10b9dd394467f2cfbc769e07e88dc7e2c41b0965 Купете RET сега!

Токеномика и анализ на цената за Renewable Energy (RET) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Renewable Energy (RET), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 463.51K $ 463.51K $ 463.51K Общо предлагане: $ 50,000.00T $ 50,000.00T $ 50,000.00T Циркулиращо предлагане: $ 20,117.71T $ 20,117.71T $ 20,117.71T FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.15M $ 1.15M $ 1.15M Рекорд за всички времена: $ 0.00000000052 $ 0.00000000052 $ 0.00000000052 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00000000002304 $ 0.00000000002304 $ 0.00000000002304 Научете повече за цената на Renewable Energy (RET)

Токеномика на Renewable Energy (RET): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Renewable Energy (RET) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой RET токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой RET токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на RET, разгледайте цената в реално време на токените RET!

Как да купя RET Интересувате се да добавите Renewable Energy (RET) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на RET, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате RET в MEXC сега!

История на цените на Renewable Energy (RET) Анализирането на историята на цените на RET помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на RET сега!

Прогноза за цената за RET Искате ли да знаете какъв път може да поеме RET? Нашата страница за прогноза за цената RET съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените RET сега!

