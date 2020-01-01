Токеномика на Resolv (RESOLV) Открийте ключова информация за Resolv (RESOLV), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Resolv (RESOLV) Resolv is a protocol offering USR, a stablecoin backed by ETH and derivatives, with yield generation and price stability, supported by RLP—a tokenized protection layer enabling leveraged yield farming. Официален уебсайт: https://resolv.xyz/ Бяла книга: https://docs.resolv.xyz/litepaper Изследовател на блокове: https://etherscan.io/address/0x259338656198eC7A76c729514D3CB45Dfbf768A1

Токеномика и анализ на цената за Resolv (RESOLV) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Resolv (RESOLV), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 50.34M $ 50.34M $ 50.34M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 290.18M $ 290.18M $ 290.18M FDV (оценка при пълна реализация): $ 173.49M $ 173.49M $ 173.49M Рекорд за всички времена: $ 0.426 $ 0.426 $ 0.426 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.12886147198616313 $ 0.12886147198616313 $ 0.12886147198616313 Текуща цена: $ 0.17349 $ 0.17349 $ 0.17349 Научете повече за цената на Resolv (RESOLV)

Токеномика на Resolv (RESOLV): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Resolv (RESOLV) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой RESOLV токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой RESOLV токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на RESOLV, разгледайте цената в реално време на токените RESOLV!

Как да купя RESOLV Интересувате се да добавите Resolv (RESOLV) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на RESOLV, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия.

История на цените на Resolv (RESOLV) Анализирането на историята на цените на RESOLV помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на RESOLV сега!

Прогноза за цената за RESOLV Искате ли да знаете какъв път може да поеме RESOLV? Нашата страница за прогноза за цената RESOLV съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените RESOLV сега!

