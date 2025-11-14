Повече за RESCUE
Токеномика на PROJECT RESCUE (RESCUE)
Токеномика и анализ на цената за PROJECT RESCUE (RESCUE)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за PROJECT RESCUE (RESCUE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Информация за PROJECT RESCUE (RESCUE)
Project Rescue combines decades of disaster response expertise with cutting-edge blockchain technology and decentralized finance (DeFi) to introduce $RESCUE, a token that: Supports global rescue operations and disaster preparedness efforts. Empowers individuals to invest in impactful, real-world initiatives aimed at building safer, more resilient communities. Fosters a global community united by the vision of safety and resilience.
Токеномика на PROJECT RESCUE (RESCUE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на PROJECT RESCUE (RESCUE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой RESCUE токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой RESCUE токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на RESCUE, разгледайте цената в реално време на токените RESCUE!
Как да купя RESCUE
Интересувате се да добавите PROJECT RESCUE (RESCUE) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на RESCUE, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно.
История на цените на PROJECT RESCUE (RESCUE)
Анализирането на историята на цените на RESCUE помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ.
Прогноза за цената за RESCUE
Искате ли да знаете какъв път може да поеме RESCUE? Нашата страница за прогноза за цената RESCUE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.
Защо трябва да изберете MEXC?
MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто.
Отказ от отговорност
Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.
Прочетете и разберете Споразумението с потребителя и Политиката за поверителност
Купете PROJECT RESCUE (RESCUE)
Сума
1 RESCUE = 0.1694 USD
Търгувайте с PROJECT RESCUE (RESCUE)
