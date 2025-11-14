Токеномика на PROJECT RESCUE (RESCUE)

Токеномика на PROJECT RESCUE (RESCUE)

Открийте ключова информация за PROJECT RESCUE (RESCUE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време.
Токеномика и анализ на цената за PROJECT RESCUE (RESCUE)

Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за PROJECT RESCUE (RESCUE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.

Пазарна капитализация:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Общо предлагане:
$ 35.46M
$ 35.46M$ 35.46M
Циркулиращо предлагане:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (оценка при пълна реализация):
$ 16.94M
$ 16.94M$ 16.94M
Рекорд за всички времена:
$ 1
$ 1$ 1
Най-ниска стойност за целия период:
$ 0.009358123976666423
$ 0.009358123976666423$ 0.009358123976666423
Текуща цена:
$ 0.1694
$ 0.1694$ 0.1694

Информация за PROJECT RESCUE (RESCUE)

Project Rescue combines decades of disaster response expertise with cutting-edge blockchain technology and decentralized finance (DeFi) to introduce $RESCUE, a token that: Supports global rescue operations and disaster preparedness efforts. Empowers individuals to invest in impactful, real-world initiatives aimed at building safer, more resilient communities. Fosters a global community united by the vision of safety and resilience.

Официален уебсайт:
https://www.projectrescue.xyz/
Бяла книга:
https://drive.google.com/file/d/1zWg5OH7brPHixFsUn8HWs7SSNlMg-XUf
Изследовател на блокове:
https://solscan.io/token/CbWvxSLu9PSQLjviwmoQiDyyRZdrVAhvQbu3seYpgRUj

Токеномика на PROJECT RESCUE (RESCUE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба

Разбирането на токеномиката на PROJECT RESCUE (RESCUE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.

Ключови метрики и тяхното изчисляване:

Общо предлагане:

Максималният брой RESCUE токени, които са били или някога ще бъдат създадени.

Циркулиращо предлагане:

Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.

Максимално предлагане:

Твърда горна граница на общия брой RESCUE токени.

FDV (оценка при пълна реализация):

Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.

Процент на инфлация:

Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.

Защо тези показатели са от значение за търговците?

Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.

Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.

Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.

Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.

Сега, след като разбрахте за токеномиката на RESCUE, разгледайте цената в реално време на токените RESCUE!

