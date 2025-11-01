БорсаDEX+
Цената в реално време на PROJECT RESCUE днес е 0.2117 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за RESCUE към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на RESCUE в MEXC сега.

Повече за RESCUE

RESCUEценова информация

Какво представлява RESCUE

Бяла книга RESCUE

Официален уебсайт на RESCUE

Токеномика на RESCUE

RESCUE ценова прогноза

RESCUE История

Ръководство за закупуване за RESCUE

Конвертор на валута RESCUE във фиат

RESCUE спот

PROJECT RESCUE Лого

PROJECT RESCUE цена(RESCUE)

1 RESCUE към USD - цена в реално време:

$0.2117
-0.70%1D
USD
PROJECT RESCUE (RESCUE) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:08:52 (UTC+8)

Информация за цената за PROJECT RESCUE (RESCUE) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.2111
24-часов нисък
$ 0.2185
24-часов висок

$ 0.2111
$ 0.2185
$ 0.8680709587324534
$ 0.009358123976666423
-0.62%

-0.70%

-1.45%

-1.45%

Цената в реално време за PROJECT RESCUE (RESCUE) е$ 0.2117. През последните 24 часа RESCUE се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.2111 до най-висока стойност $ 0.2185, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на RESCUE е $ 0.8680709587324534, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.009358123976666423.

Що се отнася до краткосрочното представяне, RESCUE има промяна от -0.62% за последния час, -0.70% за 24 часа и -1.45% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за PROJECT RESCUE (RESCUE)

No.5401

$ 0.00
$ 106.20K
$ 21.17M
0.00
100,000,000
35,458,333
0.00%

SOL

Текущата пазарна капитализация на PROJECT RESCUE е $ 0.00, като 24-часовият обем на търговията е $ 106.20K. Циркулиращото предлагане на RESCUE е 0.00, като общото предлагане е 35458333. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 21.17M.

История на цените за PROJECT RESCUE (RESCUE) USD

Проследете промените в цените за PROJECT RESCUE днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ -0.001492-0.70%
30 дни$ +0.0631+42.46%
60 дни$ -0.1449-40.64%
90 дни$ -0.0496-18.99%
PROJECT RESCUE Промяна на цената днес

Днес RESCUE регистрира промяна от $ -0.001492 (-0.70%), отразяваща последната му пазарна активност.

PROJECT RESCUE 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ +0.0631 (+42.46%), което показва краткосрочното представяне на токена.

PROJECT RESCUE 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни RESCUE отбеляза промяна на $ -0.1449 (-40.64%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

PROJECT RESCUE 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ -0.0496 (-18.99%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на PROJECT RESCUE (RESCUE) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за PROJECT RESCUE сега.

Какво е PROJECT RESCUE (RESCUE)

Project Rescue combines decades of disaster response expertise with cutting-edge blockchain technology and decentralized finance (DeFi) to introduce $RESCUE, a token that: Supports global rescue operations and disaster preparedness efforts. Empowers individuals to invest in impactful, real-world initiatives aimed at building safer, more resilient communities. Fosters a global community united by the vision of safety and resilience.

PROJECT RESCUE се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите PROJECT RESCUE инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете RESCUE наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за PROJECT RESCUE в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано PROJECT RESCUE купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за PROJECT RESCUE (USD)

Колко ще струва PROJECT RESCUE (RESCUE) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от PROJECT RESCUE (RESCUE) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за PROJECT RESCUE.

Проверете прогнозата за цената за PROJECT RESCUE сега!

Токеномика на PROJECT RESCUE (RESCUE)

Разбирането на токеномиката на PROJECT RESCUE (RESCUE) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените RESCUE сега!

Как да купя PROJECT RESCUE (RESCUE)

Търсите как да купите PROJECT RESCUE? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите PROJECT RESCUE от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

RESCUE към местни валути

1 PROJECT RESCUE(RESCUE) към VND
5,570.8855
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) към AUD
A$0.321784
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) към GBP
0.160892
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) към EUR
0.182062
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) към USD
$0.2117
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) към MYR
RM0.887023
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) към TRY
8.901985
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) към JPY
¥32.6018
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) към ARS
ARS$306.810459
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) към RUB
17.10536
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) към INR
18.79896
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) към IDR
Rp3,528.331922
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) към PHP
12.428907
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) към EGP
￡E.9.998591
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) към BRL
R$1.136829
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) към CAD
C$0.29638
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) към BDT
25.895144
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) към NGN
306.365889
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) към COP
$817.3737
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) към ZAR
R.3.668761
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) към UAH
8.880815
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) към TZS
T.Sh.521.427685
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) към VES
Bs46.7857
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) към CLP
$199.4214
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) към PKR
Rs59.464413
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) към KZT
112.188298
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) към THB
฿6.861197
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) към TWD
NT$6.511892
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) към AED
د.إ0.776939
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) към CHF
Fr0.16936
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) към HKD
HK$1.644909
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) към AMD
֏81.01759
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) към MAD
.د.م1.958225
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) към MXN
$3.929152
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) към SAR
ريال0.793875
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) към ETB
Br32.648374
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) към KES
KSh27.349523
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) към JOD
د.أ0.1500953
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) към PLN
0.781173
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) към RON
лв0.93148
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) към SEK
kr2.009033
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) към BGN
лв0.357773
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) към HUF
Ft71.207412
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) към CZK
4.46687
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) към KWD
د.ك0.0647802
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) към ILS
0.688025
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) към BOB
Bs1.462847
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) към AZN
0.35989
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) към TJS
SM1.949757
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) към GEL
0.573707
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) към AOA
Kz194.042103
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) към BHD
.د.ب0.0795992
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) към BMD
$0.2117
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) към DKK
kr1.369699
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) към HNL
L5.571944
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) към MUR
9.683158
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) към NAD
$3.658176
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) към NOK
kr2.142404
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) към NZD
$0.368358
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) към PAB
B/.0.2117
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) към PGK
K0.891257
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) към QAR
ر.ق0.770588
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) към RSD
дин.21.512954
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) към UZS
soʻm2,550.601823
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) към ALL
L17.742577
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) към ANG
ƒ0.378943
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) към AWG
ƒ0.378943
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) към BBD
$0.4234
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) към BAM
KM0.355656
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) към BIF
Fr626.2086
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) към BND
$0.27521
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) към BSD
$0.2117
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) към JMD
$34.011722
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) към KHR
850.199902
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) към KMF
Fr90.1842
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) към LAK
4,602.173821
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) към LKR
රු64.521926
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) към MDL
L3.57773
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) към MGA
Ar953.60265
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) към MOP
P1.695717
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) към MVR
3.23901
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) към MWK
MK367.534487
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) към MZN
MT13.52763
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) към NPR
रु30.057166
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) към PYG
1,501.3764
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) към RWF
Fr307.6001
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) към SBD
$1.742291
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) към SCR
2.938396
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) към SRD
$8.15045
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) към SVC
$1.852375
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) към SZL
L3.672995
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) към TMT
m0.74095
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) към TND
د.ت0.6217629
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) към TTD
$1.433209
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) към UGX
Sh737.5628
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) към XAF
Fr120.2456
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) към XCD
$0.57159
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) към XOF
Fr120.2456
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) към XPF
Fr21.8051
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) към BWP
P2.845248
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) към BZD
$0.425517
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) към CVE
$20.172893
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) към DJF
Fr37.6826
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) към DOP
$13.567853
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) към DZD
د.ج27.514649
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) към FJD
$0.478442
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) към GNF
Fr1,840.7315
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) към GTQ
Q1.623739
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) към GYD
$44.334214
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) към ISK
kr26.4625

PROJECT RESCUE ресурс

За по-задълбочено разбиране на PROJECT RESCUE, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Бяла книга
Официален уеб сайт на PROJECT RESCUE
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно PROJECT RESCUE

Колко струва PROJECT RESCUE (RESCUE) днес?
Цената в реално време на RESCUE в USD е 0.2117 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на RESCUE към USD?
Текущата цена на RESCUE към USD е $ 0.2117. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на PROJECT RESCUE?
Пазарната капитализация за RESCUE е $ 0.00 USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на RESCUE?
Циркулиращото предлагане на RESCUE е 0.00 USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на RESCUE?
RESCUE постигна ATH цена от 0.8680709587324534 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на RESCUE?
RESCUE достигна ATL цена от 0.009358123976666423 USD.
Какъв е обемът на търговията на RESCUE?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за RESCUE е $ 106.20K USD.
Ще се повиши ли RESCUE тази година?
RESCUE може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за RESCUE за по-задълбочен анализ.
Важни новини за отрасъла за PROJECT RESCUE (RESCUE)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Горещи новини

Защо толкова много хора все още губят пари по време на бичи пазар?

October 6, 2025

Възходът на Bitcoin Layer 2 мрежи: Разбиране на технологията, която променя бъдещето на Bitcoin през 2025

October 6, 2025

Алткойни през 2025: Когато TOTAL3 достигне нови висоти, но вашето портфолио не се променя

October 5, 2025
Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

