Информация за Renta Network (RENTA) Renta Network is building a transformative rental ecosystem by integrating blockchain, Web3, and AI solutions. Focused on decentralization, transaction security, and Real World Assets (RWA), the platform delivers a transparent, secure, and cost-efficient experience for users. Официален уебсайт: https://www.renta.network Бяла книга: https://renta.network/whitebook.pdf Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x792905a8b7c0a22d56e78e849f95c162018a4e2d Купете RENTA сега!

Токеномика и анализ на цената за Renta Network (RENTA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Renta Network (RENTA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 3.87M $ 3.87M $ 3.87M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 358.47M $ 358.47M $ 358.47M FDV (оценка при пълна реализация): $ 10.81M $ 10.81M $ 10.81M Рекорд за всички времена: $ 0.01812 $ 0.01812 $ 0.01812 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.003994700085988189 $ 0.003994700085988189 $ 0.003994700085988189 Текуща цена: $ 0.010807 $ 0.010807 $ 0.010807 Научете повече за цената на Renta Network (RENTA)

Токеномика на Renta Network (RENTA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Renta Network (RENTA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой RENTA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой RENTA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на RENTA, разгледайте цената в реално време на токените RENTA!

Как да купя RENTA Интересувате се да добавите Renta Network (RENTA) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на RENTA, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате RENTA в MEXC сега!

История на цените на Renta Network (RENTA) Анализирането на историята на цените на RENTA помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на RENTA сега!

Прогноза за цената за RENTA Искате ли да знаете какъв път може да поеме RENTA? Нашата страница за прогноза за цената RENTA съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените RENTA сега!

