Токеномика на Renq Finance (RENQ) Открийте ключова информация за Renq Finance (RENQ), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Renq Finance (RENQ) Renq aims to connect all isolated blockchains and establish a cross-chain asset exchange network, providing all necessary underlying support for the DeFi ecosystem. Let every digital asset holder experience a truly safe, free and transparent DeFi service. Официален уебсайт: https://renq.io/ Бяла книга: https://renq.io/whitepaper.pdf Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0xff8c479134a18918059493243943150776cf8cf2 Купете RENQ сега!

Токеномика и анализ на цената за Renq Finance (RENQ) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Renq Finance (RENQ), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.60M $ 1.60M $ 1.60M Рекорд за всички времена: $ 0.03999 $ 0.03999 $ 0.03999 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.001070092935137964 $ 0.001070092935137964 $ 0.001070092935137964 Текуща цена: $ 0.0016 $ 0.0016 $ 0.0016 Научете повече за цената на Renq Finance (RENQ)

Токеномика на Renq Finance (RENQ): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Renq Finance (RENQ) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой RENQ токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой RENQ токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на RENQ, разгледайте цената в реално време на токените RENQ!

Как да купя RENQ Интересувате се да добавите Renq Finance (RENQ) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на RENQ, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате RENQ в MEXC сега!

История на цените на Renq Finance (RENQ) Анализирането на историята на цените на RENQ помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на RENQ сега!

Прогноза за цената за RENQ Искате ли да знаете какъв път може да поеме RENQ? Нашата страница за прогноза за цената RENQ съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените RENQ сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!