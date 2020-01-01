Токеномика на Republic Protocol (REN) Открийте ключова информация за Republic Protocol (REN), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Republic Protocol (REN) Ren is an open protocol meant to enable the permissionless and private transfer of value between any blockchain. Ren's core product, RenVM, is focused on bringing interoperability to decentralized finance (DeFi). Официален уебсайт: https://renprotocol.org/ Бяла книга: https://republicprotocol.github.io/whitepaper/republic-whitepaper.pdf Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x408e41876cccdc0f92210600ef50372656052a38 Купете REN сега!

Токеномика и анализ на цената за Republic Protocol (REN) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Republic Protocol (REN), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 9.43M $ 9.43M $ 9.43M Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 999.33M $ 999.33M $ 999.33M FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 1.82754 $ 1.82754 $ 1.82754 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00690572302723013 $ 0.00690572302723013 $ 0.00690572302723013 Текуща цена: $ 0.009437 $ 0.009437 $ 0.009437 Научете повече за цената на Republic Protocol (REN)

Токеномика на Republic Protocol (REN): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Republic Protocol (REN) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой REN токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой REN токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на REN, разгледайте цената в реално време на токените REN!

История на цените на Republic Protocol (REN) Анализирането на историята на цените на REN помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на REN сега!

Прогноза за цената за REN Искате ли да знаете какъв път може да поеме REN? Нашата страница за прогноза за цената REN съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените REN сега!

