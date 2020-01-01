Токеномика на REI Network (REI) Открийте ключова информация за REI Network (REI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за REI Network (REI) REI Network（GXChain2.0） is an EVM-compatible public blockchain. As an Ethereum para chain, it owns the features of lightweight, free and dev-friendly. REI Network is to effectively solve the current high cost and low-efficiency problems of public chains. Therefore, REI Network can achieve free, low-cost development, and rapid migration of applications, and can be shared and symbiotic with the EVM ecosystem, also supporting the development of Defi, GameFi, and NFT. Официален уебсайт: https://rei.network/ Изследовател на блокове: https://scan.rei.network/ Купете REI сега!

Токеномика и анализ на цената за REI Network (REI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за REI Network (REI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 17.23M $ 17.23M $ 17.23M Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 950.00M $ 950.00M $ 950.00M FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 0.35798 $ 0.35798 $ 0.35798 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.013414807506717278 $ 0.013414807506717278 $ 0.013414807506717278 Текуща цена: $ 0.01814 $ 0.01814 $ 0.01814 Научете повече за цената на REI Network (REI)

Токеномика на REI Network (REI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на REI Network (REI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой REI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой REI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на REI, разгледайте цената в реално време на токените REI!

История на цените на REI Network (REI) Анализирането на историята на цените на REI помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на REI сега!

Прогноза за цената за REI Искате ли да знаете какъв път може да поеме REI? Нашата страница за прогноза за цената REI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените REI сега!

