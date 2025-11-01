БорсаDEX+
Цената в реално време на Refacta AI днес е 0.03545 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за REFACTA към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на REFACTA в MEXC сега.Цената в реално време на Refacta AI днес е 0.03545 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за REFACTA към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на REFACTA в MEXC сега.

Refacta AI цена(REFACTA)

1 REFACTA към USD - цена в реално време:

$0.03545
-1.63%1D
USD
Refacta AI (REFACTA) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 00:43:08 (UTC+8)

Информация за цената за Refacta AI (REFACTA) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.03489
24-часов нисък
$ 0.03729
24-часов висок

$ 0.03489
$ 0.03729
--
--
-1.64%

-1.63%

+25.70%

+25.70%

Цената в реално време за Refacta AI (REFACTA) е$ 0.03545. През последните 24 часа REFACTA се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.03489 до най-висока стойност $ 0.03729, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на REFACTA е --, а най-ниската цена за всички времена е --.

Що се отнася до краткосрочното представяне, REFACTA има промяна от -1.64% за последния час, -1.63% за 24 часа и +25.70% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Refacta AI (REFACTA)

$ 485.67K
$ 485.67K$ 485.67K

$ 35.45M
$ 35.45M$ 35.45M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BASE

Текущата пазарна капитализация на Refacta AI е --, като 24-часовият обем на търговията е $ 485.67K. Циркулиращото предлагане на REFACTA е --, като общото предлагане е 1000000000. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 35.45M.

История на цените за Refacta AI (REFACTA) USD

Проследете промените в цените за Refacta AI днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ -0.0005874-1.63%
30 дни$ +0.01659+87.96%
60 дни$ +0.01402+65.42%
90 дни$ +0.03045+609.00%
Refacta AI Промяна на цената днес

Днес REFACTA регистрира промяна от $ -0.0005874 (-1.63%), отразяваща последната му пазарна активност.

Refacta AI 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ +0.01659 (+87.96%), което показва краткосрочното представяне на токена.

Refacta AI 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни REFACTA отбеляза промяна на $ +0.01402 (+65.42%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

Refacta AI 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ +0.03045 (+609.00%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на Refacta AI (REFACTA) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за Refacta AI сега.

Какво е Refacta AI (REFACTA)

$REFACTA is the native utility token powering all functions in the Refacta ecosystem. Its design follows a sustainable utility-first model, aiming to support long-term development incentives, prevent early-stage volatility, and grow a strong contributor-driven community.

Refacta AI се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите Refacta AI инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете REFACTA наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за Refacta AI в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано Refacta AI купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за Refacta AI (USD)

Колко ще струва Refacta AI (REFACTA) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Refacta AI (REFACTA) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Refacta AI.

Проверете прогнозата за цената за Refacta AI сега!

Токеномика на Refacta AI (REFACTA)

Разбирането на токеномиката на Refacta AI (REFACTA) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените REFACTA сега!

Как да купя Refacta AI (REFACTA)

Търсите как да купите Refacta AI? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите Refacta AI от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

REFACTA към местни валути

1 Refacta AI(REFACTA) към VND
932.86675
1 Refacta AI(REFACTA) към AUD
A$0.053884
1 Refacta AI(REFACTA) към GBP
0.026942
1 Refacta AI(REFACTA) към EUR
0.030487
1 Refacta AI(REFACTA) към USD
$0.03545
1 Refacta AI(REFACTA) към MYR
RM0.1485355
1 Refacta AI(REFACTA) към TRY
1.490318
1 Refacta AI(REFACTA) към JPY
¥5.4593
1 Refacta AI(REFACTA) към ARS
ARS$51.3021765
1 Refacta AI(REFACTA) към RUB
2.86436
1 Refacta AI(REFACTA) към INR
3.1476055
1 Refacta AI(REFACTA) към IDR
Rp590.833097
1 Refacta AI(REFACTA) към PHP
2.080915
1 Refacta AI(REFACTA) към EGP
￡E.1.674658
1 Refacta AI(REFACTA) към BRL
R$0.1903665
1 Refacta AI(REFACTA) към CAD
C$0.04963
1 Refacta AI(REFACTA) към BDT
4.336244
1 Refacta AI(REFACTA) към NGN
51.3021765
1 Refacta AI(REFACTA) към COP
$136.87245
1 Refacta AI(REFACTA) към ZAR
R.0.613994
1 Refacta AI(REFACTA) към UAH
1.4871275
1 Refacta AI(REFACTA) към TZS
T.Sh.87.3151225
1 Refacta AI(REFACTA) към VES
Bs7.83445
1 Refacta AI(REFACTA) към CLP
$33.3939
1 Refacta AI(REFACTA) към PKR
Rs9.9575505
1 Refacta AI(REFACTA) към KZT
18.786373
1 Refacta AI(REFACTA) към THB
฿1.1475165
1 Refacta AI(REFACTA) към TWD
NT$1.090442
1 Refacta AI(REFACTA) към AED
د.إ0.1301015
1 Refacta AI(REFACTA) към CHF
Fr0.02836
1 Refacta AI(REFACTA) към HKD
HK$0.2754465
1 Refacta AI(REFACTA) към AMD
֏13.566715
1 Refacta AI(REFACTA) към MAD
.د.م0.3279125
1 Refacta AI(REFACTA) към MXN
$0.6575975
1 Refacta AI(REFACTA) към SAR
ريال0.1329375
1 Refacta AI(REFACTA) към ETB
Br5.467099
1 Refacta AI(REFACTA) към KES
KSh4.5797855
1 Refacta AI(REFACTA) към JOD
د.أ0.02513405
1 Refacta AI(REFACTA) към PLN
0.1308105
1 Refacta AI(REFACTA) към RON
лв0.15598
1 Refacta AI(REFACTA) към SEK
kr0.3364205
1 Refacta AI(REFACTA) към BGN
лв0.0599105
1 Refacta AI(REFACTA) към HUF
Ft11.919708
1 Refacta AI(REFACTA) към CZK
0.7476405
1 Refacta AI(REFACTA) към KWD
د.ك0.0108477
1 Refacta AI(REFACTA) към ILS
0.1152125
1 Refacta AI(REFACTA) към BOB
Bs0.2449595
1 Refacta AI(REFACTA) към AZN
0.060265
1 Refacta AI(REFACTA) към TJS
SM0.3264945
1 Refacta AI(REFACTA) към GEL
0.0960695
1 Refacta AI(REFACTA) към AOA
Kz32.4931155
1 Refacta AI(REFACTA) към BHD
.د.ب0.0133292
1 Refacta AI(REFACTA) към BMD
$0.03545
1 Refacta AI(REFACTA) към DKK
kr0.2293615
1 Refacta AI(REFACTA) към HNL
L0.933044
1 Refacta AI(REFACTA) към MUR
1.621483
1 Refacta AI(REFACTA) към NAD
$0.612576
1 Refacta AI(REFACTA) към NOK
kr0.358754
1 Refacta AI(REFACTA) към NZD
$0.061683
1 Refacta AI(REFACTA) към PAB
B/.0.03545
1 Refacta AI(REFACTA) към PGK
K0.1492445
1 Refacta AI(REFACTA) към QAR
ر.ق0.129038
1 Refacta AI(REFACTA) към RSD
дин.3.60172
1 Refacta AI(REFACTA) към UZS
soʻm427.1083355
1 Refacta AI(REFACTA) към ALL
L2.9710645
1 Refacta AI(REFACTA) към ANG
ƒ0.0634555
1 Refacta AI(REFACTA) към AWG
ƒ0.0634555
1 Refacta AI(REFACTA) към BBD
$0.0709
1 Refacta AI(REFACTA) към BAM
KM0.059556
1 Refacta AI(REFACTA) към BIF
Fr104.8611
1 Refacta AI(REFACTA) към BND
$0.046085
1 Refacta AI(REFACTA) към BSD
$0.03545
1 Refacta AI(REFACTA) към JMD
$5.695397
1 Refacta AI(REFACTA) към KHR
142.369327
1 Refacta AI(REFACTA) към KMF
Fr15.1017
1 Refacta AI(REFACTA) към LAK
770.6521585
1 Refacta AI(REFACTA) към LKR
රු10.804451
1 Refacta AI(REFACTA) към MDL
L0.599105
1 Refacta AI(REFACTA) към MGA
Ar159.684525
1 Refacta AI(REFACTA) към MOP
P0.2839545
1 Refacta AI(REFACTA) към MVR
0.542385
1 Refacta AI(REFACTA) към MWK
MK61.5450995
1 Refacta AI(REFACTA) към MZN
MT2.265255
1 Refacta AI(REFACTA) към NPR
रु5.033191
1 Refacta AI(REFACTA) към PYG
251.4114
1 Refacta AI(REFACTA) към RWF
Fr51.50885
1 Refacta AI(REFACTA) към SBD
$0.2917535
1 Refacta AI(REFACTA) към SCR
0.4952365
1 Refacta AI(REFACTA) към SRD
$1.364825
1 Refacta AI(REFACTA) към SVC
$0.3101875
1 Refacta AI(REFACTA) към SZL
L0.6150575
1 Refacta AI(REFACTA) към TMT
m0.124075
1 Refacta AI(REFACTA) към TND
د.ت0.10411665
1 Refacta AI(REFACTA) към TTD
$0.2399965
1 Refacta AI(REFACTA) към UGX
Sh123.5078
1 Refacta AI(REFACTA) към XAF
Fr20.1356
1 Refacta AI(REFACTA) към XCD
$0.095715
1 Refacta AI(REFACTA) към XOF
Fr20.1356
1 Refacta AI(REFACTA) към XPF
Fr3.65135
1 Refacta AI(REFACTA) към BWP
P0.476448
1 Refacta AI(REFACTA) към BZD
$0.0712545
1 Refacta AI(REFACTA) към CVE
$3.3780305
1 Refacta AI(REFACTA) към DJF
Fr6.3101
1 Refacta AI(REFACTA) към DOP
$2.2719905
1 Refacta AI(REFACTA) към DZD
د.ج4.6067275
1 Refacta AI(REFACTA) към FJD
$0.080117
1 Refacta AI(REFACTA) към GNF
Fr308.23775
1 Refacta AI(REFACTA) към GTQ
Q0.2719015
1 Refacta AI(REFACTA) към GYD
$7.423939
1 Refacta AI(REFACTA) към ISK
kr4.43125

Refacta AI ресурс

За по-задълбочено разбиране на Refacta AI, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Бяла книга
Официален уеб сайт на Refacta AI
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно Refacta AI

Колко струва Refacta AI (REFACTA) днес?
Цената в реално време на REFACTA в USD е 0.03545 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на REFACTA към USD?
Текущата цена на REFACTA към USD е $ 0.03545. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Refacta AI?
Пазарната капитализация за REFACTA е -- USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на REFACTA?
Циркулиращото предлагане на REFACTA е -- USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на REFACTA?
REFACTA постигна ATH цена от -- USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на REFACTA?
REFACTA достигна ATL цена от -- USD.
Какъв е обемът на търговията на REFACTA?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за REFACTA е $ 485.67K USD.
Ще се повиши ли REFACTA тази година?
REFACTA може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за REFACTA за по-задълбочен анализ.
Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

