Информация за REDX (REDX) The REDX Project leverages Web3 technology to create innovative entertainment experiences and aims to build a sustainable global entertainment economy. With Tokyo Tower as the ground zero, REDX establishes a Web3 hub centered around RED° TOKYO TOWER, where fans, creators, content (IP), investors, and partners come together. Using REDX tokens as the core, we are expanding next-generation entertainment experiences to the world by integrating online and offline interactions. Официален уебсайт: https://redx.global/ Бяла книга: https://docs.redx-project.com/ Изследовател на блокове: https://tonviewer.com/EQCFO-Y8BSEAINBrNdv72VLC9LCYt915iy-_CmkJgrEaPw3P Купете REDX сега!

Токеномика и анализ на цената за REDX (REDX) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за REDX (REDX), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 19.80M Общо предлагане: $ 10.00B Циркулиращо предлагане: $ 3.97B FDV (оценка при пълна реализация): $ 49.86M Рекорд за всички времена: $ 0.019487 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00460267857622436 Текуща цена: $ 0.004986 Научете повече за цената на REDX (REDX)

Токеномика на REDX (REDX): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на REDX (REDX) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой REDX токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой REDX токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на REDX, разгледайте цената в реално време на токените REDX!

Как да купя REDX Интересувате се да добавите REDX (REDX) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на REDX, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате REDX в MEXC сега!

История на цените на REDX (REDX) Анализирането на историята на цените на REDX помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на REDX сега!

Прогноза за цената за REDX Искате ли да знаете какъв път може да поеме REDX? Нашата страница за прогноза за цената REDX съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените REDX сега!

