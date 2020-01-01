Токеномика на Resistance Dog (REDO) Открийте ключова информация за Resistance Dog (REDO), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Resistance Dog (REDO) Resistance Dog is a meme coin on Ton chain Официален уебсайт: https://redoton.com Бяла книга: https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:VA6C2:eb50136e-81f2-40ba-b6cd-76db7f0dcd2c?viewer%21megaVerb=group-discover Изследовател на блокове: https://tonviewer.com/EQBZ_cafPyDr5KUTs0aNxh0ZTDhkpEZONmLJA2SNGlLm4Cko Купете REDO сега!

Токеномика и анализ на цената за Resistance Dog (REDO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Resistance Dog (REDO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 10.56M $ 10.56M $ 10.56M Рекорд за всички времена: $ 0.8789 $ 0.8789 $ 0.8789 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.02596915379052476 $ 0.02596915379052476 $ 0.02596915379052476 Текуща цена: $ 0.1056 $ 0.1056 $ 0.1056 Научете повече за цената на Resistance Dog (REDO)

Токеномика на Resistance Dog (REDO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Resistance Dog (REDO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой REDO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой REDO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на REDO, разгледайте цената в реално време на токените REDO!

Как да купя REDO Интересувате се да добавите Resistance Dog (REDO) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на REDO, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате REDO в MEXC сега!

История на цените на Resistance Dog (REDO) Анализирането на историята на цените на REDO помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на REDO сега!

Прогноза за цената за REDO Искате ли да знаете какъв път може да поеме REDO? Нашата страница за прогноза за цената REDO съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените REDO сега!

