Токеномика на Radiant (RDNT) Открийте ключова информация за Radiant (RDNT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Radiant (RDNT) Radiant is building the first omnichain money market atop LayerZero. Deposit & borrow across multiple chains, seamlessly. Lenders who provide liquidity to Radiant will earn a passive income on the assets they deposit. Borrowers are able to withdraw against collateralized funds in order to obtain liquidity (working capital) without selling their assets and closing their positions. Официален уебсайт: https://radiant.capital/ Бяла книга: https://docs.radiant.capital/radiant/ Изследовател на блокове: https://arbiscan.io/token/0x3082cc23568ea640225c2467653db90e9250aaa0 Купете RDNT сега!

Токеномика и анализ на цената за Radiant (RDNT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Radiant (RDNT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 28.81M $ 28.81M $ 28.81M Общо предлагане: $ 1.50B $ 1.50B $ 1.50B Циркулиращо предлагане: $ 1.29B $ 1.29B $ 1.29B FDV (оценка при пълна реализация): $ 33.47M $ 33.47M $ 33.47M Рекорд за всички времена: $ 0.52 $ 0.52 $ 0.52 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.011151453356042723 $ 0.011151453356042723 $ 0.011151453356042723 Текуща цена: $ 0.02231 $ 0.02231 $ 0.02231 Научете повече за цената на Radiant (RDNT)

Токеномика на Radiant (RDNT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Radiant (RDNT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой RDNT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой RDNT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на RDNT, разгледайте цената в реално време на токените RDNT!

Как да купя RDNT Интересувате се да добавите Radiant (RDNT) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на RDNT, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате RDNT в MEXC сега!

История на цените на Radiant (RDNT) Анализирането на историята на цените на RDNT помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на RDNT сега!

Прогноза за цената за RDNT Искате ли да знаете какъв път може да поеме RDNT? Нашата страница за прогноза за цената RDNT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените RDNT сега!

