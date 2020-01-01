Токеномика на RDEX (RDEX) Открийте ключова информация за RDEX (RDEX), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за RDEX (RDEX) Orders.Exchange is the first fully-architected order book decentralised exchange on the Bitcoin Layer 1 network. It combines the Ordinals protocol, PSBT technology, Bitcoin scripts, and the Nostr protocol to create the world's first complete trading system and liquidity pool solution based on the Bitcoin Layer 1 network. It has independently written the NIP protocol, which allows user orders to circulate among different DEXs, and is actively promoting the development of the Bitcoin ecosystem and exploring the boundaries of Bitcoin DeFi. Официален уебсайт: https://www.orders.exchange/ Изследовател на блокове: https://ordinalscan.net/inscription/79ddd895e48f5f250cfed1e9656e0eb9416d49711c765990bee20f891be1e386i0 Купете RDEX сега!

Токеномика и анализ на цената за RDEX (RDEX) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за RDEX (RDEX), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 87.60K $ 87.60K $ 87.60K Рекорд за всички времена: $ 0.398 $ 0.398 $ 0.398 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000530588222957301 $ 0.000530588222957301 $ 0.000530588222957301 Текуща цена: $ 0.000876 $ 0.000876 $ 0.000876 Научете повече за цената на RDEX (RDEX)

Токеномика на RDEX (RDEX): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на RDEX (RDEX) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой RDEX токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой RDEX токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на RDEX, разгледайте цената в реално време на токените RDEX!

Как да купя RDEX Интересувате се да добавите RDEX (RDEX) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на RDEX, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате RDEX в MEXC сега!

История на цените на RDEX (RDEX) Анализирането на историята на цените на RDEX помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на RDEX сега!

Прогноза за цената за RDEX Искате ли да знаете какъв път може да поеме RDEX? Нашата страница за прогноза за цената RDEX съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените RDEX сега!

