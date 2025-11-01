БорсаDEX+
Купи криптоПазариСпотФючърси500XEarnСъбития
Още
Blue Chip Blitz
Цената в реално време на Reddit днес е 217.65 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за RDDTON към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на RDDTON в MEXC сега.Цената в реално време на Reddit днес е 217.65 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за RDDTON към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на RDDTON в MEXC сега.

Повече за RDDTON

RDDTONценова информация

Какво представлява RDDTON

Официален уебсайт на RDDTON

Токеномика на RDDTON

RDDTON ценова прогноза

RDDTON История

Ръководство за закупуване за RDDTON

Конвертор на валута RDDTON във фиат

RDDTON спот

Предварително пазаруване

Печалба

Airdrop+

Новини

Блог

Научете

Reddit Лого

Reddit цена(RDDTON)

1 RDDTON към USD - цена в реално време:

$217.65
$217.65$217.65
-2.00%1D
USD
Reddit (RDDTON) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:08:30 (UTC+8)

Информация за цената за Reddit (RDDTON) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 182
$ 182$ 182
24-часов нисък
$ 229.83
$ 229.83$ 229.83
24-часов висок

$ 182
$ 182$ 182

$ 229.83
$ 229.83$ 229.83

$ 282.4541904298624
$ 282.4541904298624$ 282.4541904298624

$ 187.01273448374423
$ 187.01273448374423$ 187.01273448374423

-1.92%

-2.00%

+2.32%

+2.32%

Цената в реално време за Reddit (RDDTON) е$ 217.65. През последните 24 часа RDDTON се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 182 до най-висока стойност $ 229.83, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на RDDTON е $ 282.4541904298624, а най-ниската цена за всички времена е $ 187.01273448374423.

Що се отнася до краткосрочното представяне, RDDTON има промяна от -1.92% за последния час, -2.00% за 24 часа и +2.32% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Reddit (RDDTON)

No.2470

$ 559.84K
$ 559.84K$ 559.84K

$ 90.17K
$ 90.17K$ 90.17K

$ 559.84K
$ 559.84K$ 559.84K

2.57K
2.57K 2.57K

2,572.21474449
2,572.21474449 2,572.21474449

ETH

Текущата пазарна капитализация на Reddit е $ 559.84K, като 24-часовият обем на търговията е $ 90.17K. Циркулиращото предлагане на RDDTON е 2.57K, като общото предлагане е 2572.21474449. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 559.84K.

История на цените за Reddit (RDDTON) USD

Проследете промените в цените за Reddit днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ -4.4418-2.00%
30 дни$ +11.05+5.34%
60 дни$ +17.65+8.82%
90 дни$ +17.65+8.82%
Reddit Промяна на цената днес

Днес RDDTON регистрира промяна от $ -4.4418 (-2.00%), отразяваща последната му пазарна активност.

Reddit 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ +11.05 (+5.34%), което показва краткосрочното представяне на токена.

Reddit 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни RDDTON отбеляза промяна на $ +17.65 (+8.82%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

Reddit 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ +17.65 (+8.82%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на Reddit (RDDTON) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за Reddit сега.

Какво е Reddit (RDDTON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Reddit се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите Reddit инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете RDDTON наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за Reddit в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано Reddit купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за Reddit (USD)

Колко ще струва Reddit (RDDTON) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Reddit (RDDTON) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Reddit.

Проверете прогнозата за цената за Reddit сега!

Токеномика на Reddit (RDDTON)

Разбирането на токеномиката на Reddit (RDDTON) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените RDDTON сега!

Как да купя Reddit (RDDTON)

Търсите как да купите Reddit? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите Reddit от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

RDDTON към местни валути

1 Reddit(RDDTON) към VND
5,727,459.75
1 Reddit(RDDTON) към AUD
A$330.828
1 Reddit(RDDTON) към GBP
165.414
1 Reddit(RDDTON) към EUR
187.179
1 Reddit(RDDTON) към USD
$217.65
1 Reddit(RDDTON) към MYR
RM911.9535
1 Reddit(RDDTON) към TRY
9,152.1825
1 Reddit(RDDTON) към JPY
¥33,518.1
1 Reddit(RDDTON) към ARS
ARS$315,433.6155
1 Reddit(RDDTON) към RUB
17,586.12
1 Reddit(RDDTON) към INR
19,327.32
1 Reddit(RDDTON) към IDR
Rp3,627,498.549
1 Reddit(RDDTON) към PHP
12,778.2315
1 Reddit(RDDTON) към EGP
￡E.10,279.6095
1 Reddit(RDDTON) към BRL
R$1,168.7805
1 Reddit(RDDTON) към CAD
C$304.71
1 Reddit(RDDTON) към BDT
26,622.948
1 Reddit(RDDTON) към NGN
314,976.5505
1 Reddit(RDDTON) към COP
$840,346.65
1 Reddit(RDDTON) към ZAR
R.3,771.8745
1 Reddit(RDDTON) към UAH
9,130.4175
1 Reddit(RDDTON) към TZS
T.Sh.536,082.8325
1 Reddit(RDDTON) към VES
Bs48,100.65
1 Reddit(RDDTON) към CLP
$205,026.3
1 Reddit(RDDTON) към PKR
Rs61,135.7085
1 Reddit(RDDTON) към KZT
115,341.441
1 Reddit(RDDTON) към THB
฿7,054.0365
1 Reddit(RDDTON) към TWD
NT$6,694.914
1 Reddit(RDDTON) към AED
د.إ798.7755
1 Reddit(RDDTON) към CHF
Fr174.12
1 Reddit(RDDTON) към HKD
HK$1,691.1405
1 Reddit(RDDTON) към AMD
֏83,294.655
1 Reddit(RDDTON) към MAD
.د.م2,013.2625
1 Reddit(RDDTON) към MXN
$4,039.584
1 Reddit(RDDTON) към SAR
ريال816.1875
1 Reddit(RDDTON) към ETB
Br33,565.983
1 Reddit(RDDTON) към KES
KSh28,118.2035
1 Reddit(RDDTON) към JOD
د.أ154.31385
1 Reddit(RDDTON) към PLN
803.1285
1 Reddit(RDDTON) към RON
лв957.66
1 Reddit(RDDTON) към SEK
kr2,065.4985
1 Reddit(RDDTON) към BGN
лв367.8285
1 Reddit(RDDTON) към HUF
Ft73,208.754
1 Reddit(RDDTON) към CZK
4,592.415
1 Reddit(RDDTON) към KWD
د.ك66.6009
1 Reddit(RDDTON) към ILS
707.3625
1 Reddit(RDDTON) към BOB
Bs1,503.9615
1 Reddit(RDDTON) към AZN
370.005
1 Reddit(RDDTON) към TJS
SM2,004.5565
1 Reddit(RDDTON) към GEL
589.8315
1 Reddit(RDDTON) към AOA
Kz199,495.8135
1 Reddit(RDDTON) към BHD
.د.ب81.8364
1 Reddit(RDDTON) към BMD
$217.65
1 Reddit(RDDTON) към DKK
kr1,408.1955
1 Reddit(RDDTON) към HNL
L5,728.548
1 Reddit(RDDTON) към MUR
9,955.311
1 Reddit(RDDTON) към NAD
$3,760.992
1 Reddit(RDDTON) към NOK
kr2,202.618
1 Reddit(RDDTON) към NZD
$378.711
1 Reddit(RDDTON) към PAB
B/.217.65
1 Reddit(RDDTON) към PGK
K916.3065
1 Reddit(RDDTON) към QAR
ر.ق792.246
1 Reddit(RDDTON) към RSD
дин.22,117.593
1 Reddit(RDDTON) към UZS
soʻm2,622,288.5535
1 Reddit(RDDTON) към ALL
L18,241.2465
1 Reddit(RDDTON) към ANG
ƒ389.5935
1 Reddit(RDDTON) към AWG
ƒ389.5935
1 Reddit(RDDTON) към BBD
$435.3
1 Reddit(RDDTON) към BAM
KM365.652
1 Reddit(RDDTON) към BIF
Fr643,808.7
1 Reddit(RDDTON) към BND
$282.945
1 Reddit(RDDTON) към BSD
$217.65
1 Reddit(RDDTON) към JMD
$34,967.649
1 Reddit(RDDTON) към KHR
874,095.459
1 Reddit(RDDTON) към KMF
Fr92,718.9
1 Reddit(RDDTON) към LAK
4,731,521.6445
1 Reddit(RDDTON) към LKR
රු66,335.367
1 Reddit(RDDTON) към MDL
L3,678.285
1 Reddit(RDDTON) към MGA
Ar980,404.425
1 Reddit(RDDTON) към MOP
P1,743.3765
1 Reddit(RDDTON) към MVR
3,330.045
1 Reddit(RDDTON) към MWK
MK377,864.3415
1 Reddit(RDDTON) към MZN
MT13,907.835
1 Reddit(RDDTON) към NPR
रु30,901.947
1 Reddit(RDDTON) към PYG
1,543,573.8
1 Reddit(RDDTON) към RWF
Fr316,245.45
1 Reddit(RDDTON) към SBD
$1,791.2595
1 Reddit(RDDTON) към SCR
3,020.982
1 Reddit(RDDTON) към SRD
$8,379.525
1 Reddit(RDDTON) към SVC
$1,904.4375
1 Reddit(RDDTON) към SZL
L3,776.2275
1 Reddit(RDDTON) към TMT
m761.775
1 Reddit(RDDTON) към TND
د.ت639.23805
1 Reddit(RDDTON) към TTD
$1,473.4905
1 Reddit(RDDTON) към UGX
Sh758,292.6
1 Reddit(RDDTON) към XAF
Fr123,625.2
1 Reddit(RDDTON) към XCD
$587.655
1 Reddit(RDDTON) към XOF
Fr123,625.2
1 Reddit(RDDTON) към XPF
Fr22,417.95
1 Reddit(RDDTON) към BWP
P2,925.216
1 Reddit(RDDTON) към BZD
$437.4765
1 Reddit(RDDTON) към CVE
$20,739.8685
1 Reddit(RDDTON) към DJF
Fr38,741.7
1 Reddit(RDDTON) към DOP
$13,949.1885
1 Reddit(RDDTON) към DZD
د.ج28,287.9705
1 Reddit(RDDTON) към FJD
$491.889
1 Reddit(RDDTON) към GNF
Fr1,892,466.75
1 Reddit(RDDTON) към GTQ
Q1,669.3755
1 Reddit(RDDTON) към GYD
$45,580.263
1 Reddit(RDDTON) към ISK
kr27,206.25

Reddit ресурс

За по-задълбочено разбиране на Reddit, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Официален уеб сайт на Reddit
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно Reddit

Колко струва Reddit (RDDTON) днес?
Цената в реално време на RDDTON в USD е 217.65 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на RDDTON към USD?
Текущата цена на RDDTON към USD е $ 217.65. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Reddit?
Пазарната капитализация за RDDTON е $ 559.84K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на RDDTON?
Циркулиращото предлагане на RDDTON е 2.57K USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на RDDTON?
RDDTON постигна ATH цена от 282.4541904298624 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на RDDTON?
RDDTON достигна ATL цена от 187.01273448374423 USD.
Какъв е обемът на търговията на RDDTON?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за RDDTON е $ 90.17K USD.
Ще се повиши ли RDDTON тази година?
RDDTON може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за RDDTON за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:08:30 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Reddit (RDDTON)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Горещи новини

Защо толкова много хора все още губят пари по време на бичи пазар?

October 6, 2025

Възходът на Bitcoin Layer 2 мрежи: Разбиране на технологията, която променя бъдещето на Bitcoin през 2025

October 6, 2025

Алткойни през 2025: Когато TOTAL3 достигне нови висоти, но вашето портфолио не се променя

October 5, 2025
Вижте повече

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

Калкулатор RDDTON-към-USD

Сума

RDDTON
RDDTON
USD
USD

1 RDDTON = 217.65 USD

Търговия на RDDTON

RDDTON/USDT
$217.65
$217.65$217.65
-1.78%

Присъединете се към MEXC днес

-- Такса спот създател, -- Такса спот приемател
-- Такса за създател на фючърси, -- Такса за приемател на фючърси

ГОРЕЩИ

Популярни в момента криптовалути, привличащи значително внимание на пазара

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,170.93
$109,170.93$109,170.93

-0.95%

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,825.99
$3,825.99$3,825.99

-0.90%

PayAI Network Лого

PayAI Network

PAYAI

$0.03118
$0.03118$0.03118

-3.10%

Solana Лого

Solana

SOL

$185.53
$185.53$185.53

-1.39%

USDCoin Лого

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

ТОП обем

Криптовалутите с най-висок обем на търговия

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,825.99
$3,825.99$3,825.99

-0.90%

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,170.93
$109,170.93$109,170.93

-0.95%

Solana Лого

Solana

SOL

$185.53
$185.53$185.53

-1.39%

XRP Лого

XRP

XRP

$2.5008
$2.5008$2.5008

-0.91%

Binance Coin Лого

Binance Coin

BNB

$1,076.88
$1,076.88$1,076.88

-0.69%

Нови добавени

Наскоро обявени криптовалути, които са налични за търговия

WhisperFi Лого

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Лого

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Лого

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ORBIO Лого

ORBIO

ORBIO

$0.0000748
$0.0000748$0.0000748

+49.60%

Nubila Network Лого

Nubila Network

NB

$0.09776
$0.09776$0.09776

+877.60%

Топ печеливши участници

Топ крипто нараствания за деня

Ant Token Лого

Ant Token

ANTY

$0.00060
$0.00060$0.00060

+233.33%

DramaBits Лого

DramaBits

DRAMA

$0.000573
$0.000573$0.000573

+186.50%

DEGENFI Лого

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000003979
$0.000000003979$0.000000003979

+46.71%

HODL Лого

HODL

HODL

$0.0034
$0.0034$0.0034

+36.00%

Jump Tom Лого

Jump Tom

JUMP

$0.00000083
$0.00000083$0.00000083

+29.68%