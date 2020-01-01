Токеномика на Redacted Coin (RDAC) Открийте ключова информация за Redacted Coin (RDAC), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Redacted Coin (RDAC) Redacted accelerates web3 start-ups across multiple metas and verticals, shaping the next big industry disruptors via a user and data ecosystem, powered by RDAC. The web3 industry currently suffers from a sustainability challenge - With constant meta changes, token values are not sustaining, combined with lack of product use cases and token sinks post TGE losing user attention. To address this industry challenge, united under 1 token, RDAC powers a suite of revenue-generating products that Redacted co-owns and co-develops across verticals - DeFi, AI, Trading, Payments, NFTFi, and more, with combined 1.3M users, 1.1M social reach, $500M volume. Redacted has raised $10M and is backed by Spartan Group, Animoca Brands, Polygon Ventures, and +100 of the top founders and angels in web3. Официален уебсайт: https://redactedgroup.io/ Бяла книга: https://redactedgroup.io/whitepaper Изследовател на блокове: https://basescan.org/token/0xd3f68c6e8aee820569d58adf8d85d94489315192an.org/token/0xd3f68c6e8aee820569d58adf8d85d94489315192 Купете RDAC сега!

Токеномика и анализ на цената за Redacted Coin (RDAC) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Redacted Coin (RDAC), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.21M $ 1.21M $ 1.21M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 125.11M $ 125.11M $ 125.11M FDV (оценка при пълна реализация): $ 9.64M $ 9.64M $ 9.64M Рекорд за всички времена: $ 0.15766 $ 0.15766 $ 0.15766 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.004333003409324463 $ 0.004333003409324463 $ 0.004333003409324463 Текуща цена: $ 0.00964 $ 0.00964 $ 0.00964 Научете повече за цената на Redacted Coin (RDAC)

Токеномика на Redacted Coin (RDAC): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Redacted Coin (RDAC) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой RDAC токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой RDAC токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на RDAC, разгледайте цената в реално време на токените RDAC!

Как да купя RDAC Интересувате се да добавите Redacted Coin (RDAC) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на RDAC, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате RDAC в MEXC сега!

История на цените на Redacted Coin (RDAC) Анализирането на историята на цените на RDAC помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на RDAC сега!

Прогноза за цената за RDAC Искате ли да знаете какъв път може да поеме RDAC? Нашата страница за прогноза за цената RDAC съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените RDAC сега!

