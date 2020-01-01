Токеномика на Redbelly Network (RBNT) Открийте ключова информация за Redbelly Network (RBNT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Redbelly Network (RBNT) Redbelly Network is the world’s first formally verified blockchain, developed at the University of Sydney in collaboration with CSIRO, the Australian National Science Agency. Patent #12093247 granted in the United States.Redbelly enables asset issuers to tokenise assets into compliant on-chain structured products. Официален уебсайт: https://www.redbelly.network/ Бяла книга: https://www.redbelly.network/hubfs/The%20Redbelly%20Network%20Whitepaper%201.4.pdf Изследовател на блокове: https://solscan.io/token/2GBVt2ENvbHepuJMWYTPkkfpWUabAhsaXToYw8UphxS3 Купете RBNT сега!

Токеномика и анализ на цената за Redbelly Network (RBNT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Redbelly Network (RBNT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 38.91M $ 38.91M $ 38.91M Общо предлагане: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Циркулиращо предлагане: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 194.40M $ 194.40M $ 194.40M Рекорд за всички времена: $ 0.9 $ 0.9 $ 0.9 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.013127978540170934 $ 0.013127978540170934 $ 0.013127978540170934 Текуща цена: $ 0.01944 $ 0.01944 $ 0.01944 Научете повече за цената на Redbelly Network (RBNT)

Токеномика на Redbelly Network (RBNT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Redbelly Network (RBNT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой RBNT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой RBNT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на RBNT, разгледайте цената в реално време на токените RBNT!

