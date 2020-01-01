Токеномика на Raydium (RAY) Открийте ключова информация за Raydium (RAY), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Raydium (RAY) Raydium (RAY) is an Automatic Market Maker built on Solana and Serum. Similar to Sushi, users can add assets to a liquidity pool. The difference is that assets in the liquidity pool are converted to limit orders and placed on the Serum orderbook for everyone to trade against. This has the advantages of:1) having a standard orderbook and trading interface; 2) having shared liquidity across the serum orderbook so that serum users can interact with the liquidity as well as Raydium users being able to take advantage of Serum's existing liquidity; 3) built on Solana, Raydium enables much faster transactions, significantly lower fees, and enhanced scalability Raydium is strived to be the go-to platform for new token projects launching on Solana, where users can access liquidity upon launch,with opportunities to immediately earn additional yield by providing liquidity to new pools. Официален уебсайт: https://raydium.io/#/ Бяла книга: https://raydium.io/Raydium-Litepaper.pdf Изследовател на блокове: https://solscan.io/token/4k3Dyjzvzp8eMZWUXbBCjEvwSkkk59S5iCNLY3QrkX6R Купете RAY сега!

Токеномика и анализ на цената за Raydium (RAY) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Raydium (RAY), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 777.44M $ 777.44M $ 777.44M Общо предлагане: $ 555.00M $ 555.00M $ 555.00M Циркулиращо предлагане: $ 268.08M $ 268.08M $ 268.08M FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.61B $ 1.61B $ 1.61B Рекорд за всички времена: $ 16.87 $ 16.87 $ 16.87 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.13434154340043583 $ 0.13434154340043583 $ 0.13434154340043583 Текуща цена: $ 2.9 $ 2.9 $ 2.9 Научете повече за цената на Raydium (RAY)

Токеномика на Raydium (RAY): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Raydium (RAY) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой RAY токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой RAY токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на RAY, разгледайте цената в реално време на токените RAY!

Как да купя RAY Интересувате се да добавите Raydium (RAY) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на RAY, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате RAY в MEXC сега!

История на цените на Raydium (RAY) Анализирането на историята на цените на RAY помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на RAY сега!

Прогноза за цената за RAY Искате ли да знаете какъв път може да поеме RAY? Нашата страница за прогноза за цената RAY съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените RAY сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!