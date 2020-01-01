Токеномика на Rato The Rat (RATO) Открийте ключова информация за Rato The Rat (RATO), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Rato The Rat (RATO) $RATO is a new character created by Matt Furie, the creator of Pepe the Frog. The character, named "Rato," is an elderly figure and is closely related to the meme coin $RATO. Официален уебсайт: https://www.ratotherat.com Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0xf816507e690f5aa4e29d164885eb5fa7a5627860 Купете RATO сега!

Токеномика и анализ на цената за Rato The Rat (RATO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Rato The Rat (RATO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 420.69B $ 420.69B $ 420.69B Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 577.19K $ 577.19K $ 577.19K Рекорд за всички времена: $ 0.00008888 $ 0.00008888 $ 0.00008888 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000000149321370764 $ 0.000000149321370764 $ 0.000000149321370764 Текуща цена: $ 0.000001372 $ 0.000001372 $ 0.000001372 Научете повече за цената на Rato The Rat (RATO)

Токеномика на Rato The Rat (RATO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Rato The Rat (RATO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой RATO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой RATO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на RATO, разгледайте цената в реално време на токените RATO!

Как да купя RATO Интересувате се да добавите Rato The Rat (RATO) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на RATO, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате RATO в MEXC сега!

История на цените на Rato The Rat (RATO) Анализирането на историята на цените на RATO помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на RATO сега!

Прогноза за цената за RATO Искате ли да знаете какъв път може да поеме RATO? Нашата страница за прогноза за цената RATO съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените RATO сега!

