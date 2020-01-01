Токеномика на Rarible (RARI) Открийте ключова информация за Rarible (RARI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Rarible (RARI) Rarible, an NFT-based digital collection and trading platform, has launched the governance token RARI, through which users can mint, buy and sell digital collections without any coding skills. With the increase in the number of users of the platform and the expansion of the market, the future plans to transform to a fully decentralized autonomous organization. Therefore, the governance token will manage the development and decision-making of the platform. RARI allows the most active creators and collectors on Rarible to vote for any platform upgrade and participate in management and review. RARI is not sold on the platform and can only be obtained through active participation in the platform. The team calls this method "Marketplace Liquidity Mining" (Marketplace Liquidity Mining). More than half of the total supply of RARI tokens are reserved for sellers and buyers on the Rarible market. The team will obtain RARI through weekly distribution based on the user's weekly purchases and sales. Официален уебсайт: https://rari.foundation Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0xfca59cd816ab1ead66534d82bc21e7515ce441cf Купете RARI сега!

Токеномика и анализ на цената за Rarible (RARI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Rarible (RARI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 19.19M $ 19.19M $ 19.19M Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 19.54M $ 19.54M $ 19.54M FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 49.33 $ 49.33 $ 49.33 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.309504826433 $ 0.309504826433 $ 0.309504826433 Текуща цена: $ 0.9821 $ 0.9821 $ 0.9821 Научете повече за цената на Rarible (RARI)

Токеномика на Rarible (RARI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Rarible (RARI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой RARI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой RARI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на RARI, разгледайте цената в реално време на токените RARI!

Как да купя RARI Интересувате се да добавите Rarible (RARI) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на RARI, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате RARI в MEXC сега!

История на цените на Rarible (RARI) Анализирането на историята на цените на RARI помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на RARI сега!

Прогноза за цената за RARI Искате ли да знаете какъв път може да поеме RARI? Нашата страница за прогноза за цената RARI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените RARI сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!