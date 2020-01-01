Токеномика на Rain Coin (RAINCOIN) Открийте ключова информация за Rain Coin (RAINCOIN), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Rain Coin (RAINCOIN) RAIN Coin is an automated meme coin where 1% of all transactions (buys, sells, & transfers) are redistributed back to all other holders! Plus, every day at midnight UTC there is a large THUNDERSTORM that gives all wallets bonus coins, even those in cold storage! With no team, no treasury, and no expenses, RAIN has no built-in selling pressure! (Note: buy/sell tax only available on DEX, MEXC only supports transfer tax) Официален уебсайт: https://raincoin.xyz Бяла книга: https://raincoin.xyz/whitepaper Изследовател на блокове: https://polygonscan.com/token/0x8e677ca17065ed74675bc27bcabadb7eef10a292 Купете RAINCOIN сега!

Токеномика и анализ на цената за Rain Coin (RAINCOIN) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Rain Coin (RAINCOIN), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 5.41M $ 5.41M $ 5.41M Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 23.21 $ 23.21 $ 23.21 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000114358726534958 $ 0.000114358726534958 $ 0.000114358726534958 Текуща цена: $ 5.41 $ 5.41 $ 5.41 Научете повече за цената на Rain Coin (RAINCOIN)

Токеномика на Rain Coin (RAINCOIN): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Rain Coin (RAINCOIN) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой RAINCOIN токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой RAINCOIN токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на RAINCOIN, разгледайте цената в реално време на токените RAINCOIN!

История на цените на Rain Coin (RAINCOIN) Анализирането на историята на цените на RAINCOIN помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на RAINCOIN сега!

Прогноза за цената за RAINCOIN Искате ли да знаете какъв път може да поеме RAINCOIN? Нашата страница за прогноза за цената RAINCOIN съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените RAINCOIN сега!

