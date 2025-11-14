Токеномика на Rain Protocol (RAIN)

Открийте ключова информация за Rain Protocol (RAIN), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-14 14:28:39 (UTC+8)
USD

Токеномика и анализ на цената за Rain Protocol (RAIN)

Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Rain Protocol (RAIN), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.

Пазарна капитализация:
--
----
Общо предлагане:
$ 1.15T
$ 1.15T$ 1.15T
Циркулиращо предлагане:
--
----
FDV (оценка при пълна реализация):
$ 3.67B
$ 3.67B$ 3.67B
Рекорд за всички времена:
$ 0.005
$ 0.005$ 0.005
Най-ниска стойност за целия период:
--
----
Текуща цена:
$ 0.0031887
$ 0.0031887$ 0.0031887

Информация за Rain Protocol (RAIN)

Rain is a decentralized options protocol built on Arbitrum that allows anyone to create and trade custom options on nearly any subject without needing permission. Users have the ability to define their own markets and select the outcomes, engaging in a global, on-chain system. The protocol's vision is to establish an open, global foundation for accessing options on a wide range of categories, including financial prices, global events, and on-chain activities.

Официален уебсайт:
https://www.rain.one
Бяла книга:
https://whitepaper.rain.one
Изследовател на блокове:
https://arbiscan.io/token/0x25118290e6A5f4139381D072181157035864099d

Токеномика на Rain Protocol (RAIN): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба

Разбирането на токеномиката на Rain Protocol (RAIN) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.

Ключови метрики и тяхното изчисляване:

Общо предлагане:

Максималният брой RAIN токени, които са били или някога ще бъдат създадени.

Циркулиращо предлагане:

Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.

Максимално предлагане:

Твърда горна граница на общия брой RAIN токени.

FDV (оценка при пълна реализация):

Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.

Процент на инфлация:

Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.

Защо тези показатели са от значение за търговците?

Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.

Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.

Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.

Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.

Сега, след като разбрахте за токеномиката на RAIN, разгледайте цената в реално време на токените RAIN!

Как да купя RAIN

Интересувате се да добавите Rain Protocol (RAIN) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на RAIN, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно.

История на цените на Rain Protocol (RAIN)

Анализирането на историята на цените на RAIN помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ.

Прогноза за цената за RAIN

Искате ли да знаете какъв път може да поеме RAIN? Нашата страница за прогноза за цената RAIN съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

mc_how_why_title
