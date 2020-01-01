Токеномика на Radicle (RAD) Открийте ключова информация за Radicle (RAD), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Radicle (RAD) Radicle is a decentralized code collaboration network built on open protocols. It enables developers to collaborate on code without relying on trusted intermediaries. Radicle was designed to provide similar functionality to centralized code collaboration platforms — or "forges" — while retaining Git’s peer-to-peer nature, building on what made distributed version control so powerful in the first place. Официален уебсайт: https://radworks.org/ Бяла книга: https://docs.radworks.org/ Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x31c8eacbffdd875c74b94b077895bd78cf1e64a3 Купете RAD сега!

Токеномика и анализ на цената за Radicle (RAD) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Radicle (RAD), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 32.72M $ 32.72M $ 32.72M Общо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Циркулиращо предлагане: $ 51.58M $ 51.58M $ 51.58M FDV (оценка при пълна реализация): $ 63.45M $ 63.45M $ 63.45M Рекорд за всички времена: $ 27.7 $ 27.7 $ 27.7 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.5661187598774695 $ 0.5661187598774695 $ 0.5661187598774695 Текуща цена: $ 0.6345 $ 0.6345 $ 0.6345 Научете повече за цената на Radicle (RAD)

Токеномика на Radicle (RAD): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Radicle (RAD) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой RAD токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой RAD токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на RAD, разгледайте цената в реално време на токените RAD!

Как да купя RAD Интересувате се да добавите Radicle (RAD) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на RAD, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате RAD в MEXC сега!

История на цените на Radicle (RAD) Анализирането на историята на цените на RAD помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на RAD сега!

Прогноза за цената за RAD Искате ли да знаете какъв път може да поеме RAD? Нашата страница за прогноза за цената RAD съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените RAD сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!