Токеномика на Gen Z Quant (QUANT)

Открийте ключова информация за Gen Z Quant (QUANT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време.
Информация за Gen Z Quant (QUANT)

Gen Z Quant is a meme coin on the Solana chain.

Официален уебсайт:
https://genzquant.xyz/#
Изследовател на блокове:
https://solscan.io/token/4yfM8Ndr6ZpQiA9US6WUzHdZzCTUaf1THyKBTD5ppump

Токеномика и анализ на цената за Gen Z Quant (QUANT)

Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Gen Z Quant (QUANT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.

Пазарна капитализация:
$ 0.00
Общо предлагане:
$ 1.00B
Циркулиращо предлагане:
$ 0.00
FDV (оценка при пълна реализация):
$ 727.40K
Рекорд за всички времена:
$ 0.06946
Най-ниска стойност за целия период:
--
Текуща цена:
$ 0.0007274
Токеномика на Gen Z Quant (QUANT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба

Разбирането на токеномиката на Gen Z Quant (QUANT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.

Ключови метрики и тяхното изчисляване:

Общо предлагане:

Максималният брой QUANT токени, които са били или някога ще бъдат създадени.

Циркулиращо предлагане:

Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.

Максимално предлагане:

Твърда горна граница на общия брой QUANT токени.

FDV (оценка при пълна реализация):

Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.

Процент на инфлация:

Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.

Защо тези показатели са от значение за търговците?

Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.

Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.

Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.

Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.

Сега, след като разбрахте за токеномиката на QUANT, разгледайте цената в реално време на токените QUANT!

Отказ от отговорност

Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.