Информация за QUAI (QUAI) Quai Network is a scalable and programmable Proof-of-Work blockchain designed to serve as a new global monetary system. By merging currency with energy, Quai delivers the world’s first decentralized energy dollar. Quai leverages a next-generation Proof-of-Work consensus mechanism called Proof-of-Entropy-Minima to eliminate block contention and provide lightning fast finality. Quai Network provides the infrastructure needed to support global-scale operations without sacrificing core blockchain principles, enabling throughput of up to 50,000 transactions per second while maintaining decentralization and security. Официален уебсайт: https://qu.ai/ Бяла книга: https://qu.ai/litepaper Изследовател на блокове: https://quaiscan.io Купете QUAI сега!

Токеномика и анализ на цената за QUAI (QUAI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за QUAI (QUAI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 0.3676 $ 0.3676 $ 0.3676 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.0469693722148099 $ 0.0469693722148099 $ 0.0469693722148099 Текуща цена: $ 0.0497 $ 0.0497 $ 0.0497 Научете повече за цената на QUAI (QUAI)

Токеномика на QUAI (QUAI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на QUAI (QUAI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой QUAI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой QUAI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на QUAI, разгледайте цената в реално време на токените QUAI!

Интересувате се да добавите QUAI (QUAI) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на QUAI, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия.

История на цените на QUAI (QUAI) Анализирането на историята на цените на QUAI помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на QUAI сега!

Прогноза за цената за QUAI Искате ли да знаете какъв път може да поеме QUAI? Нашата страница за прогноза за цената QUAI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените QUAI сега!

