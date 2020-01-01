Токеномика на RichQUACK (QUACK) Открийте ключова информация за RichQUACK (QUACK), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за RichQUACK (QUACK) QUACK is 100% community-driven, governance-based, and transparent. The first of its kind, Hyper-Deflationary Token with Real Utility. Make the most out of your crypto with QUACK: Invest. Build. Earn. Win. QUACK is building a community of people that are ready to work hard and contribute towards that goal is a priority. We aim to become the future of a safe and secure investing and fundraising platform, where you can also win a jackpot raffle for holding, and play lotto that pays out every hour, day, week and month. Официален уебсайт: https://www.richquack.com Бяла книга: https://www.richquack.com/whitepaper Изследовател на блокове: https://bscscan.com/token/0xD74b782E05AA25c50e7330Af541d46E18f36661C Купете QUACK сега!

Токеномика и анализ на цената за RichQUACK (QUACK) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за RichQUACK (QUACK), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 13.75M $ 13.75M $ 13.75M Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 44,085.96T $ 44,085.96T $ 44,085.96T FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 0.000000009 $ 0.000000009 $ 0.000000009 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.0000000003118 $ 0.0000000003118 $ 0.0000000003118 Научете повече за цената на RichQUACK (QUACK)

Токеномика на RichQUACK (QUACK): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на RichQUACK (QUACK) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой QUACK токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой QUACK токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на QUACK, разгледайте цената в реално време на токените QUACK!

Как да купя QUACK Интересувате се да добавите RichQUACK (QUACK) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на QUACK, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате QUACK в MEXC сега!

История на цените на RichQUACK (QUACK) Анализирането на историята на цените на QUACK помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на QUACK сега!

Прогноза за цената за QUACK Искате ли да знаете какъв път може да поеме QUACK? Нашата страница за прогноза за цената QUACK съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените QUACK сега!

