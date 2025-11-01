БорсаDEX+
Blue Chip Blitz
Цената в реално време на Invesco QQQ днес е 628.42 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за QQQON към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на QQQON в MEXC сега.Цената в реално време на Invesco QQQ днес е 628.42 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за QQQON към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на QQQON в MEXC сега.

Повече за QQQON

QQQONценова информация

Какво представлява QQQON

Официален уебсайт на QQQON

Токеномика на QQQON

QQQON ценова прогноза

QQQON История

Ръководство за закупуване за QQQON

Конвертор на валута QQQON във фиат

Invesco QQQ Лого

Invesco QQQ цена(QQQON)

1 QQQON към USD - цена в реално време:

$628.36
$628.36$628.36
-0.48%1D
USD
Invesco QQQ (QQQON) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:07:56 (UTC+8)

Информация за цената за Invesco QQQ (QQQON) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 627.27
$ 627.27$ 627.27
24-часов нисък
$ 636.14
$ 636.14$ 636.14
24-часов висок

$ 627.27
$ 627.27$ 627.27

$ 636.14
$ 636.14$ 636.14

$ 639.163267863106
$ 639.163267863106$ 639.163267863106

$ 566.7159774974706
$ 566.7159774974706$ 566.7159774974706

-0.32%

-0.48%

+1.56%

+1.56%

Цената в реално време за Invesco QQQ (QQQON) е$ 628.42. През последните 24 часа QQQON се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 627.27 до най-висока стойност $ 636.14, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на QQQON е $ 639.163267863106, а най-ниската цена за всички времена е $ 566.7159774974706.

Що се отнася до краткосрочното представяне, QQQON има промяна от -0.32% за последния час, -0.48% за 24 часа и +1.56% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Invesco QQQ (QQQON)

No.859

$ 19.09M
$ 19.09M$ 19.09M

$ 60.13K
$ 60.13K$ 60.13K

$ 19.09M
$ 19.09M$ 19.09M

30.37K
30.37K 30.37K

30,372.98089538
30,372.98089538 30,372.98089538

ETH

Текущата пазарна капитализация на Invesco QQQ е $ 19.09M, като 24-часовият обем на търговията е $ 60.13K. Циркулиращото предлагане на QQQON е 30.37K, като общото предлагане е 30372.98089538. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 19.09M.

История на цените за Invesco QQQ (QQQON) USD

Проследете промените в цените за Invesco QQQ днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ -3.0307-0.48%
30 дни$ +25.68+4.26%
60 дни$ +108.42+20.85%
90 дни$ +108.42+20.85%
Invesco QQQ Промяна на цената днес

Днес QQQON регистрира промяна от $ -3.0307 (-0.48%), отразяваща последната му пазарна активност.

Invesco QQQ 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ +25.68 (+4.26%), което показва краткосрочното представяне на токена.

Invesco QQQ 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни QQQON отбеляза промяна на $ +108.42 (+20.85%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

Invesco QQQ 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ +108.42 (+20.85%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на Invesco QQQ (QQQON) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за Invesco QQQ сега.

Какво е Invesco QQQ (QQQON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Invesco QQQ се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите Invesco QQQ инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете QQQON наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за Invesco QQQ в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано Invesco QQQ купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за Invesco QQQ (USD)

Колко ще струва Invesco QQQ (QQQON) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Invesco QQQ (QQQON) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Invesco QQQ.

Проверете прогнозата за цената за Invesco QQQ сега!

Токеномика на Invesco QQQ (QQQON)

Разбирането на токеномиката на Invesco QQQ (QQQON) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените QQQON сега!

Как да купя Invesco QQQ (QQQON)

Търсите как да купите Invesco QQQ? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите Invesco QQQ от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

Invesco QQQ ресурс

За по-задълбочено разбиране на Invesco QQQ, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Официален уеб сайт на Invesco QQQ
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно Invesco QQQ

Колко струва Invesco QQQ (QQQON) днес?
Цената в реално време на QQQON в USD е 628.42 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на QQQON към USD?
Текущата цена на QQQON към USD е $ 628.42. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Invesco QQQ?
Пазарната капитализация за QQQON е $ 19.09M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на QQQON?
Циркулиращото предлагане на QQQON е 30.37K USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на QQQON?
QQQON постигна ATH цена от 639.163267863106 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на QQQON?
QQQON достигна ATL цена от 566.7159774974706 USD.
Какъв е обемът на търговията на QQQON?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за QQQON е $ 60.13K USD.
Ще се повиши ли QQQON тази година?
QQQON може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за QQQON за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:07:56 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Invesco QQQ (QQQON)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Горещи новини

Защо толкова много хора все още губят пари по време на бичи пазар?

October 6, 2025

Възходът на Bitcoin Layer 2 мрежи: Разбиране на технологията, която променя бъдещето на Bitcoin през 2025

October 6, 2025

Алткойни през 2025: Когато TOTAL3 достигне нови висоти, но вашето портфолио не се променя

October 5, 2025
Вижте повече

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

Калкулатор QQQON-към-USD

Сума

QQQON
QQQON
USD
USD

1 QQQON = 628.41 USD

Търговия на QQQON

QQQON/USDT
$628.36
$628.36$628.36
-0.47%

Присъединете се към MEXC днес

-- Такса спот създател, -- Такса спот приемател
-- Такса за създател на фючърси, -- Такса за приемател на фючърси

