Информация за Quidax Token (QDX) QDX is the utility token of the Quidax ecosystem. It will provide various benefits to holders, including trading fee discounts, passive income & access to exclusive features on Quidax. Официален уебсайт: https://qdx.quidax.io/ Бяла книга: https://qdx.quidax.io/docs/QDXwhitepaper.pdf Изследовател на блокове: https://bscscan.com/token/0x08bc237aa00f275b758542c9f5c125b568bc390a Купете QDX сега!

Токеномика и анализ на цената за Quidax Token (QDX) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Quidax Token (QDX), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 9.19M $ 9.19M $ 9.19M Общо предлагане: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Циркулиращо предлагане: $ 77.00M $ 77.00M $ 77.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 59.69M $ 59.69M $ 59.69M Рекорд за всички времена: $ 0.127 $ 0.127 $ 0.127 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.11937 $ 0.11937 $ 0.11937 Научете повече за цената на Quidax Token (QDX)

Токеномика на Quidax Token (QDX): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Quidax Token (QDX) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой QDX токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой QDX токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на QDX, разгледайте цената в реално време на токените QDX!

Как да купя QDX Интересувате се да добавите Quidax Token (QDX) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на QDX, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате QDX в MEXC сега!

История на цените на Quidax Token (QDX) Анализирането на историята на цените на QDX помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на QDX сега!

Прогноза за цената за QDX Искате ли да знаете какъв път може да поеме QDX? Нашата страница за прогноза за цената QDX съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените QDX сега!

