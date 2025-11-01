БорсаDEX+
Цената в реално време на Qualcomm днес е 181.82 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за QCOMON към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на QCOMON в MEXC сега.

Повече за QCOMON

QCOMONценова информация

Какво представлява QCOMON

Официален уебсайт на QCOMON

Токеномика на QCOMON

QCOMON ценова прогноза

QCOMON История

Ръководство за закупуване за QCOMON

Конвертор на валута QCOMON във фиат

Qualcomm Лого

Qualcomm цена(QCOMON)

1 QCOMON към USD - цена в реално време:

$181.92
$181.92$181.92
0.00%1D
USD
Qualcomm (QCOMON) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:07:49 (UTC+8)

Информация за цената за Qualcomm (QCOMON) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 177.26
$ 177.26$ 177.26
24-часов нисък
$ 182.71
$ 182.71$ 182.71
24-часов висок

$ 177.26
$ 177.26$ 177.26

$ 182.71
$ 182.71$ 182.71

$ 204.5997025830302
$ 204.5997025830302$ 204.5997025830302

$ 153.0239195419269
$ 153.0239195419269$ 153.0239195419269

-0.05%

0.00%

+6.38%

+6.38%

Цената в реално време за Qualcomm (QCOMON) е$ 181.82. През последните 24 часа QCOMON се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 177.26 до най-висока стойност $ 182.71, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на QCOMON е $ 204.5997025830302, а най-ниската цена за всички времена е $ 153.0239195419269.

Що се отнася до краткосрочното представяне, QCOMON има промяна от -0.05% за последния час, 0.00% за 24 часа и +6.38% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Qualcomm (QCOMON)

No.2233

$ 879.79K
$ 879.79K$ 879.79K

$ 56.14K
$ 56.14K$ 56.14K

$ 879.79K
$ 879.79K$ 879.79K

4.84K
4.84K 4.84K

4,838.79687441
4,838.79687441 4,838.79687441

ETH

Текущата пазарна капитализация на Qualcomm е $ 879.79K, като 24-часовият обем на търговията е $ 56.14K. Циркулиращото предлагане на QCOMON е 4.84K, като общото предлагане е 4838.79687441. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 879.79K.

История на цените за Qualcomm (QCOMON) USD

Проследете промените в цените за Qualcomm днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 00.00%
30 дни$ +16.2+9.78%
60 дни$ +81.82+81.82%
90 дни$ +81.82+81.82%
Qualcomm Промяна на цената днес

Днес QCOMON регистрира промяна от $ 0 (0.00%), отразяваща последната му пазарна активност.

Qualcomm 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ +16.2 (+9.78%), което показва краткосрочното представяне на токена.

Qualcomm 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни QCOMON отбеляза промяна на $ +81.82 (+81.82%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

Qualcomm 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ +81.82 (+81.82%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на Qualcomm (QCOMON) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за Qualcomm сега.

Какво е Qualcomm (QCOMON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Qualcomm се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите Qualcomm инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете QCOMON наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за Qualcomm в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано Qualcomm купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за Qualcomm (USD)

Колко ще струва Qualcomm (QCOMON) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Qualcomm (QCOMON) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Qualcomm.

Проверете прогнозата за цената за Qualcomm сега!

Токеномика на Qualcomm (QCOMON)

Разбирането на токеномиката на Qualcomm (QCOMON) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените QCOMON сега!

Как да купя Qualcomm (QCOMON)

Търсите как да купите Qualcomm? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите Qualcomm от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

Qualcomm ресурс

За по-задълбочено разбиране на Qualcomm, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Официален уеб сайт на Qualcomm
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно Qualcomm

Колко струва Qualcomm (QCOMON) днес?
Цената в реално време на QCOMON в USD е 181.82 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на QCOMON към USD?
Текущата цена на QCOMON към USD е $ 181.82. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Qualcomm?
Пазарната капитализация за QCOMON е $ 879.79K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на QCOMON?
Циркулиращото предлагане на QCOMON е 4.84K USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на QCOMON?
QCOMON постигна ATH цена от 204.5997025830302 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на QCOMON?
QCOMON достигна ATL цена от 153.0239195419269 USD.
Какъв е обемът на търговията на QCOMON?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за QCOMON е $ 56.14K USD.
Ще се повиши ли QCOMON тази година?
QCOMON може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за QCOMON за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:07:49 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Qualcomm (QCOMON)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Горещи новини

Защо толкова много хора все още губят пари по време на бичи пазар?

October 6, 2025

Възходът на Bitcoin Layer 2 мрежи: Разбиране на технологията, която променя бъдещето на Bitcoin през 2025

October 6, 2025

Алткойни през 2025: Когато TOTAL3 достигне нови висоти, но вашето портфолио не се променя

October 5, 2025
Вижте повече

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

Присъединете се към MEXC днес

-- Такса спот създател, -- Такса спот приемател
-- Такса за създател на фючърси, -- Такса за приемател на фючърси

