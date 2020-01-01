Токеномика на QBOT AI TRADING (QBOT) Открийте ключова информация за QBOT AI TRADING (QBOT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за QBOT AI TRADING (QBOT) QBOT is a revolutionary AI-driven cryptocurrency trading platform that automates the trading process with intelligent algorithms designed to maximize profitability while minimizing risk. By using cutting-edge artificial intelligence, blockchain technology, and an incentivized tokenomics model, QBOT aims to empower traders of all skill levels to optimize their trading strategies and gain an edge in the rapidly evolving crypto market. Официален уебсайт: https://www.qbotaitrading.com/ Бяла книга: https://qbot-4.gitbook.io/qbot-trading Изследовател на блокове: https://bscscan.com/token/0xb743bc78806e7db73b26fa6bf27e40c419809edd Купете QBOT сега!

Токеномика и анализ на цената за QBOT AI TRADING (QBOT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за QBOT AI TRADING (QBOT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: -- -- -- Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: -- -- -- FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 28.88 $ 28.88 $ 28.88 Най-ниска стойност за целия период: -- -- -- Текуща цена: $ 0.0000000023 $ 0.0000000023 $ 0.0000000023 Научете повече за цената на QBOT AI TRADING (QBOT)

Токеномика на QBOT AI TRADING (QBOT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на QBOT AI TRADING (QBOT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой QBOT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой QBOT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на QBOT, разгледайте цената в реално време на токените QBOT!

Как да купя QBOT Интересувате се да добавите QBOT AI TRADING (QBOT) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на QBOT, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате QBOT в MEXC сега!

История на цените на QBOT AI TRADING (QBOT) Анализирането на историята на цените на QBOT помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на QBOT сега!

Прогноза за цената за QBOT Искате ли да знаете какъв път може да поеме QBOT? Нашата страница за прогноза за цената QBOT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените QBOT сега!

