Токеномика на QuantixAI (QAI) Открийте ключова информация за QuantixAI (QAI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за QuantixAI (QAI) QuantixAI, developed by Quantix Capital, introduces the QAI Token, an Ethereum-based token designed to optimize liquidity dynamics within a sophisticated algorithmic trading ecosystem.Technically, QuantixAI integrates a spectrum of advanced quantitative trading strategies leveraging statistical models such as AutoRegressive Integrated Moving Average (ARIMA), Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH), and machine learning algorithms including Support Vector Machines (SVM) and Long Short-Term Memory (LSTM) networks. Real-time data processing capabilities are enhanced through tools like Apache Kafka, facilitating efficient data ingestion and processing. Официален уебсайт: https://quantixai.io/ Бяла книга: https://quantixai.io/whitepaper Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0xcb21311d3b91b5324f6c11b4f5a656fcacbff122 Купете QAI сега!

Токеномика и анализ на цената за QuantixAI (QAI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за QuantixAI (QAI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 81.76M $ 81.76M $ 81.76M Общо предлагане: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Циркулиращо предлагане: $ 804.45K $ 804.45K $ 804.45K FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.02B $ 1.02B $ 1.02B Рекорд за всички времена: $ 149.09 $ 149.09 $ 149.09 Най-ниска стойност за целия период: $ 2.109046466218064 $ 2.109046466218064 $ 2.109046466218064 Текуща цена: $ 101.64 $ 101.64 $ 101.64 Научете повече за цената на QuantixAI (QAI)

Токеномика на QuantixAI (QAI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на QuantixAI (QAI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой QAI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой QAI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на QAI, разгледайте цената в реално време на токените QAI!

Как да купя QAI Интересувате се да добавите QuantixAI (QAI) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на QAI, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате QAI в MEXC сега!

История на цените на QuantixAI (QAI) Анализирането на историята на цените на QAI помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на QAI сега!

Прогноза за цената за QAI Искате ли да знаете какъв път може да поеме QAI? Нашата страница за прогноза за цената QAI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените QAI сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!