Blue Chip Blitz
Цената в реално време на Quack AI днес е 0.0231 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за Q към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на Q в MEXC сега.

Повече за Q

Qценова информация

Какво представлява Q

Бяла книга Q

Официален уебсайт на Q

Токеномика на Q

Q ценова прогноза

Q История

Ръководство за закупуване за Q

Конвертор на валута Q във фиат

Q спот

Q USDT-M фючърси

Предварително пазаруване

Печалба

Airdrop+

Новини

Блог

Научете

Quack AI Лого

Quack AI цена(Q)

1 Q към USD - цена в реално време:

$0.023103
-1.15%1D
USD
Quack AI (Q) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 00:42:53 (UTC+8)

Информация за цената за Quack AI (Q) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.022459
24-часов нисък
$ 0.023841
24-часов висок

$ 0.022459
$ 0.023841
--
--
-1.20%

-1.15%

-32.93%

-32.93%

Цената в реално време за Quack AI (Q) е$ 0.0231. През последните 24 часа Q се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.022459 до най-висока стойност $ 0.023841, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на Q е --, а най-ниската цена за всички времена е --.

Що се отнася до краткосрочното представяне, Q има промяна от -1.20% за последния час, -1.15% за 24 часа и -32.93% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Quack AI (Q)

--
$ 75.22K
$ 75.22K$ 75.22K

$ 231.00M
$ 231.00M$ 231.00M

--
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

BSC

Текущата пазарна капитализация на Quack AI е --, като 24-часовият обем на търговията е $ 75.22K. Циркулиращото предлагане на Q е --, като общото предлагане е 10000000000. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 231.00M.

История на цените за Quack AI (Q) USD

Проследете промените в цените за Quack AI днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ -0.00026878-1.15%
30 дни$ -0.007859-25.39%
60 дни$ +0.0211+1,055.00%
90 дни$ +0.0211+1,055.00%
Quack AI Промяна на цената днес

Днес Q регистрира промяна от $ -0.00026878 (-1.15%), отразяваща последната му пазарна активност.

Quack AI 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ -0.007859 (-25.39%), което показва краткосрочното представяне на токена.

Quack AI 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни Q отбеляза промяна на $ +0.0211 (+1,055.00%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

Quack AI 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ +0.0211 (+1,055.00%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на Quack AI (Q) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за Quack AI сега.

Какво е Quack AI (Q)

Quack AI – The AI Governance Layer for Web3. Quack AI is a modular, plug-and-play governance infrastructure that automates proposal creation, risk scoring, voting, and execution across chains — delivering AI-native governance at scale.

Quack AI се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите Quack AI инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете Q наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за Quack AI в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано Quack AI купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за Quack AI (USD)

Колко ще струва Quack AI (Q) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Quack AI (Q) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Quack AI.

Проверете прогнозата за цената за Quack AI сега!

Токеномика на Quack AI (Q)

Разбирането на токеномиката на Quack AI (Q) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените Q сега!

Как да купя Quack AI (Q)

Търсите как да купите Quack AI? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите Quack AI от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

Q към местни валути

Quack AI ресурс

За по-задълбочено разбиране на Quack AI, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Бяла книга
Официален уеб сайт на Quack AI
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно Quack AI

Колко струва Quack AI (Q) днес?
Цената в реално време на Q в USD е 0.0231 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на Q към USD?
Текущата цена на Q към USD е $ 0.0231. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Quack AI?
Пазарната капитализация за Q е -- USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на Q?
Циркулиращото предлагане на Q е -- USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на Q?
Q постигна ATH цена от -- USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на Q?
Q достигна ATL цена от -- USD.
Какъв е обемът на търговията на Q?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за Q е $ 75.22K USD.
Ще се повиши ли Q тази година?
Q може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за Q за по-задълбочен анализ.
Важни новини за отрасъла за Quack AI (Q)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Горещи новини

Защо толкова много хора все още губят пари по време на бичи пазар?

October 6, 2025

Възходът на Bitcoin Layer 2 мрежи: Разбиране на технологията, която променя бъдещето на Bitcoin през 2025

October 6, 2025

Алткойни през 2025: Когато TOTAL3 достигне нови висоти, но вашето портфолио не се променя

October 5, 2025
Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

Калкулатор Q-към-USD

Сума

Q
Q
USD
USD

1 Q = 0.0231 USD

Търговия на Q

Q/USDT
$0.023103
$0.023103$0.023103
-1.11%

Присъединете се към MEXC днес

-- Такса спот създател, -- Такса спот приемател
-- Такса за създател на фючърси, -- Такса за приемател на фючърси

