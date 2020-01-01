Токеномика на Vulcan Forged PYR (PYR) Открийте ключова информация за Vulcan Forged PYR (PYR), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Vulcan Forged PYR (PYR) Designed as an easy-to-play and easy-to-build ecosystem, Vulcan Forged is a community-based project that promotes the development of world-class blockchain games by supporting developers through its development programs, incubation and crowdfunding. For blockchain game enthusiasts, Vulcan Forged is a one-stop shop where they can access popular games and a huge NFT marketplace to buy and sell digital assets in-game. The entire ecosystem is powered by its own PYR settlement, staking and utility token. The ERC20-compatible PYR is a cross-platform currency that can be used in game titles that are part of the Vulcan Forged ecosystem. Официален уебсайт: https://vulcanforged.com/ Бяла книга: https://vulcan-forged.gitbook.io/whitepaper Изследовател на блокове: https://polygonscan.com/tokens/0x430ef9263e76dae63c84292c3409d61c598e9682/token-transfers Купете PYR сега!

Токеномика и анализ на цената за Vulcan Forged PYR (PYR) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Vulcan Forged PYR (PYR), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 49.21M $ 49.21M $ 49.21M Общо предлагане: $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M Циркулиращо предлагане: $ 44.02M $ 44.02M $ 44.02M FDV (оценка при пълна реализация): $ 55.89M $ 55.89M $ 55.89M Рекорд за всички времена: $ 10.777 $ 10.777 $ 10.777 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.7835812421276203 $ 0.7835812421276203 $ 0.7835812421276203 Текуща цена: $ 1.1179 $ 1.1179 $ 1.1179 Научете повече за цената на Vulcan Forged PYR (PYR)

Токеномика на Vulcan Forged PYR (PYR): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Vulcan Forged PYR (PYR) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой PYR токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой PYR токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на PYR, разгледайте цената в реално време на токените PYR!

