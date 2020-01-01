Токеномика на Pixer Eternity (PXT) Открийте ключова информация за Pixer Eternity (PXT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Pixer Eternity (PXT) Pixer Eternity is a global sports community for everyone, with NFT as a community equity. Pixer Sports is a multi-functional platform built by Pixer Eternity for all users, including Sport-to-Earn, NFT, Game-Fi, Gamble, DeFi, Market. Официален уебсайт: https://pixer.club/ Бяла книга: https://pixer-eternity.gitbook.io/pixer-eternity/ Изследовател на блокове: https://bscscan.com/token/0xeb79c85c6d633ae81c97be71e1691ee7dc6e132d Купете PXT сега!

Токеномика и анализ на цената за Pixer Eternity (PXT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Pixer Eternity (PXT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 5.40M $ 5.40M $ 5.40M Общо предлагане: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Циркулиращо предлагане: $ 3.12B $ 3.12B $ 3.12B FDV (оценка при пълна реализация): $ 17.30M $ 17.30M $ 17.30M Рекорд за всички времена: $ 1.4058 $ 1.4058 $ 1.4058 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.001100784672810677 $ 0.001100784672810677 $ 0.001100784672810677 Текуща цена: $ 0.00173 $ 0.00173 $ 0.00173 Научете повече за цената на Pixer Eternity (PXT)

Токеномика на Pixer Eternity (PXT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Pixer Eternity (PXT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой PXT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой PXT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на PXT, разгледайте цената в реално време на токените PXT!

Как да купя PXT Интересувате се да добавите Pixer Eternity (PXT) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на PXT, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате PXT в MEXC сега!

История на цените на Pixer Eternity (PXT) Анализирането на историята на цените на PXT помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на PXT сега!

Прогноза за цената за PXT Искате ли да знаете какъв път може да поеме PXT? Нашата страница за прогноза за цената PXT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените PXT сега!

