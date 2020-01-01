Токеномика на PussFi (PUSS) Открийте ключова информация за PussFi (PUSS), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за PussFi (PUSS) $PUSS memecoin is the native utility coin of the PussFi Ecosystem, part of one of the largest blockchain-based social media platforms, Steemit. Bloggers on Steemit can boost their blogging rewards and enjoy various features by utilizing $PUSS. Официален уебсайт: https://puss.meme Бяла книга: https://puss.meme/whitepaper.pdf Изследовател на блокове: https://tronscan.org/#/token20/TX5eXdf8458bZ77fk8xdvUgiQmC3L93iv7 Купете PUSS сега!

Токеномика и анализ на цената за PussFi (PUSS) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за PussFi (PUSS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 6.86M $ 6.86M $ 6.86M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 878.82M $ 878.82M $ 878.82M FDV (оценка при пълна реализация): $ 7.81M $ 7.81M $ 7.81M Рекорд за всички времена: $ 0.014806 $ 0.014806 $ 0.014806 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.002662291160433573 $ 0.002662291160433573 $ 0.002662291160433573 Текуща цена: $ 0.007811 $ 0.007811 $ 0.007811 Научете повече за цената на PussFi (PUSS)

Токеномика на PussFi (PUSS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на PussFi (PUSS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой PUSS токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой PUSS токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на PUSS, разгледайте цената в реално време на токените PUSS!

Как да купя PUSS Интересувате се да добавите PussFi (PUSS) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на PUSS, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате PUSS в MEXC сега!

История на цените на PussFi (PUSS) Анализирането на историята на цените на PUSS помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на PUSS сега!

Прогноза за цената за PUSS Искате ли да знаете какъв път може да поеме PUSS? Нашата страница за прогноза за цената PUSS съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените PUSS сега!

