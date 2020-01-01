Токеномика на EPNS (PUSH) Открийте ключова информация за EPNS (PUSH), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за EPNS (PUSH) Ethereum Push Notifications Service is a protocol for blockchain based notifications that are platform agnostic and incentivized! It enables services to communicate with its users (wallet addresses) in a decentralized way and allow users to receive token incentives from these notifications. Официален уебсайт: https://push.org/ Бяла книга: https://push.org/docs Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0xf418588522d5dd018b425E472991E52EBBeEEEEE Купете PUSH сега!

Токеномика и анализ на цената за EPNS (PUSH) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за EPNS (PUSH), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 3.73M $ 3.73M $ 3.73M Общо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Циркулиращо предлагане: $ 90.24M $ 90.24M $ 90.24M FDV (оценка при пълна реализация): $ 4.14M $ 4.14M $ 4.14M Рекорд за всички времена: $ 6.333 $ 6.333 $ 6.333 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.027958497222728092 $ 0.027958497222728092 $ 0.027958497222728092 Текуща цена: $ 0.04137 $ 0.04137 $ 0.04137 Научете повече за цената на EPNS (PUSH)

Токеномика на EPNS (PUSH): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на EPNS (PUSH) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой PUSH токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой PUSH токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на PUSH, разгледайте цената в реално време на токените PUSH!

