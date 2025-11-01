БорсаDEX+
Цената в реално време на I love puppies днес е 0.0000000000001313 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за PUPPIES1 към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на PUPPIES1 в MEXC сега.

Повече за PUPPIES1

PUPPIES1ценова информация

Какво представлява PUPPIES1

Официален уебсайт на PUPPIES1

Токеномика на PUPPIES1

PUPPIES1 ценова прогноза

PUPPIES1 История

Ръководство за закупуване за PUPPIES1

Конвертор на валута PUPPIES1 във фиат

PUPPIES1 спот

Предварително пазаруване

Печалба

Airdrop+

Новини

Блог

Научете

I love puppies Лого

I love puppies цена(PUPPIES1)

1 PUPPIES1 към USD - цена в реално време:

$0.0000000000001313
$0.0000000000001313$0.0000000000001313
-7.14%1D
USD
I love puppies (PUPPIES1) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 05:53:01 (UTC+8)

Информация за цената за I love puppies (PUPPIES1) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.0000000000001291
$ 0.0000000000001291$ 0.0000000000001291
24-часов нисък
$ 0.0000000000001548
$ 0.0000000000001548$ 0.0000000000001548
24-часов висок

$ 0.0000000000001291
$ 0.0000000000001291$ 0.0000000000001291

$ 0.0000000000001548
$ 0.0000000000001548$ 0.0000000000001548

$ 0.000000000339902443
$ 0.000000000339902443$ 0.000000000339902443

$ 0.000000000000316317
$ 0.000000000000316317$ 0.000000000000316317

+1.70%

-7.14%

-20.19%

-20.19%

Цената в реално време за I love puppies (PUPPIES1) е$ 0.0000000000001313. През последните 24 часа PUPPIES1 се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.0000000000001291 до най-висока стойност $ 0.0000000000001548, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на PUPPIES1 е $ 0.000000000339902443, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.000000000000316317.

Що се отнася до краткосрочното представяне, PUPPIES1 има промяна от +1.70% за последния час, -7.14% за 24 часа и -20.19% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за I love puppies (PUPPIES1)

No.3847

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 1.05K
$ 1.05K$ 1.05K

$ 55.24K
$ 55.24K$ 55.24K

0.00
0.00 0.00

420,690,000,000,000,000
420,690,000,000,000,000 420,690,000,000,000,000

420,690,000,000,000,000
420,690,000,000,000,000 420,690,000,000,000,000

0.00%

ETH

Текущата пазарна капитализация на I love puppies е $ 0.00, като 24-часовият обем на търговията е $ 1.05K. Циркулиращото предлагане на PUPPIES1 е 0.00, като общото предлагане е 420690000000000000. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 55.24K.

История на цените за I love puppies (PUPPIES1) USD

Проследете промените в цените за I love puppies днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ -0.000000000000010096-7.14%
30 дни$ -0.0000000000003687-73.74%
60 дни$ -0.0000000000003687-73.74%
90 дни$ -0.0000000000003687-73.74%
I love puppies Промяна на цената днес

Днес PUPPIES1 регистрира промяна от $ -0.000000000000010096 (-7.14%), отразяваща последната му пазарна активност.

I love puppies 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ -0.0000000000003687 (-73.74%), което показва краткосрочното представяне на токена.

I love puppies 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни PUPPIES1 отбеляза промяна на $ -0.0000000000003687 (-73.74%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

I love puppies 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ -0.0000000000003687 (-73.74%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на I love puppies (PUPPIES1) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за I love puppies сега.

Какво е I love puppies (PUPPIES1)

In a world where dogs once ruled,a new era dawns—the Age of Puppies. Endorsed by Elon,Let the dogs rest. The $Puppies are taking over.

I love puppies се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите I love puppies инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете PUPPIES1 наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за I love puppies в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано I love puppies купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за I love puppies (USD)

Колко ще струва I love puppies (PUPPIES1) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от I love puppies (PUPPIES1) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за I love puppies.

Проверете прогнозата за цената за I love puppies сега!

Токеномика на I love puppies (PUPPIES1)

Разбирането на токеномиката на I love puppies (PUPPIES1) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените PUPPIES1 сега!

Как да купя I love puppies (PUPPIES1)

Търсите как да купите I love puppies? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите I love puppies от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

PUPPIES1 към местни валути

1 I love puppies(PUPPIES1) към VND
0.0000000034551595
1 I love puppies(PUPPIES1) към AUD
A$0.000000000000199576
1 I love puppies(PUPPIES1) към GBP
0.000000000000099788
1 I love puppies(PUPPIES1) към EUR
0.000000000000112918
1 I love puppies(PUPPIES1) към USD
$0.0000000000001313
1 I love puppies(PUPPIES1) към MYR
RM0.000000000000550147
1 I love puppies(PUPPIES1) към TRY
0.000000000005518539
1 I love puppies(PUPPIES1) към JPY
¥0.0000000000200889
1 I love puppies(PUPPIES1) към ARS
ARS$0.000000000189192796
1 I love puppies(PUPPIES1) към RUB
0.000000000010568337
1 I love puppies(PUPPIES1) към INR
0.000000000011664692
1 I love puppies(PUPPIES1) към IDR
Rp0.000000002188332458
1 I love puppies(PUPPIES1) към PHP
0.000000000007705997
1 I love puppies(PUPPIES1) към EGP
￡E.0.00000000000618423
1 I love puppies(PUPPIES1) към BRL
R$0.000000000000705081
1 I love puppies(PUPPIES1) към CAD
C$0.00000000000018382
1 I love puppies(PUPPIES1) към BDT
0.000000000016060616
1 I love puppies(PUPPIES1) към NGN
0.000000000190013421
1 I love puppies(PUPPIES1) към COP
$0.0000000005069493
1 I love puppies(PUPPIES1) към ZAR
R.0.000000000002278055
1 I love puppies(PUPPIES1) към UAH
0.000000000005508035
1 I love puppies(PUPPIES1) към TZS
T.Sh.0.000000000323398465
1 I love puppies(PUPPIES1) към VES
Bs0.0000000000290173
1 I love puppies(PUPPIES1) към CLP
$0.0000000001236846
1 I love puppies(PUPPIES1) към PKR
Rs0.000000000036880857
1 I love puppies(PUPPIES1) към KZT
0.000000000069581122
1 I love puppies(PUPPIES1) към THB
฿0.000000000004238364
1 I love puppies(PUPPIES1) към TWD
NT$0.000000000004041414
1 I love puppies(PUPPIES1) към AED
د.إ0.000000000000481871
1 I love puppies(PUPPIES1) към CHF
Fr0.00000000000010504
1 I love puppies(PUPPIES1) към HKD
HK$0.000000000001020201
1 I love puppies(PUPPIES1) към AMD
֏0.00000000005024851
1 I love puppies(PUPPIES1) към MAD
.د.م0.000000000001214525
1 I love puppies(PUPPIES1) към MXN
$0.000000000002436928
1 I love puppies(PUPPIES1) към SAR
ريال0.000000000000492375
1 I love puppies(PUPPIES1) към ETB
Br0.000000000020249086
1 I love puppies(PUPPIES1) към KES
KSh0.000000000016962647
1 I love puppies(PUPPIES1) към JOD
د.أ0.0000000000000930917
1 I love puppies(PUPPIES1) към PLN
0.000000000000483184
1 I love puppies(PUPPIES1) към RON
лв0.000000000000579033
1 I love puppies(PUPPIES1) към SEK
kr0.000000000001244724
1 I love puppies(PUPPIES1) към BGN
лв0.000000000000221897
1 I love puppies(PUPPIES1) към HUF
Ft0.000000000044178511
1 I love puppies(PUPPIES1) към CZK
0.000000000002769117
1 I love puppies(PUPPIES1) към KWD
د.ك0.0000000000000401778
1 I love puppies(PUPPIES1) към ILS
0.000000000000426725
1 I love puppies(PUPPIES1) към BOB
Bs0.000000000000907283
1 I love puppies(PUPPIES1) към AZN
0.00000000000022321
1 I love puppies(PUPPIES1) към TJS
SM0.000000000001209273
1 I love puppies(PUPPIES1) към GEL
0.000000000000355823
1 I love puppies(PUPPIES1) към AOA
Kz0.000000000120348267
1 I love puppies(PUPPIES1) към BHD
.د.ب0.0000000000000493688
1 I love puppies(PUPPIES1) към BMD
$0.0000000000001313
1 I love puppies(PUPPIES1) към DKK
kr0.000000000000849511
1 I love puppies(PUPPIES1) към HNL
L0.000000000003455816
1 I love puppies(PUPPIES1) към MUR
0.000000000006005662
1 I love puppies(PUPPIES1) към NAD
$0.000000000002268864
1 I love puppies(PUPPIES1) към NOK
kr0.000000000001328756
1 I love puppies(PUPPIES1) към NZD
$0.000000000000228462
1 I love puppies(PUPPIES1) към PAB
B/.0.0000000000001313
1 I love puppies(PUPPIES1) към PGK
K0.000000000000552773
1 I love puppies(PUPPIES1) към QAR
ر.ق0.000000000000477932
1 I love puppies(PUPPIES1) към RSD
дин.0.000000000013337454
1 I love puppies(PUPPIES1) към UZS
soʻm0.000000001581927347
1 I love puppies(PUPPIES1) към ALL
L0.000000000011004253
1 I love puppies(PUPPIES1) към ANG
ƒ0.000000000000235027
1 I love puppies(PUPPIES1) към AWG
ƒ0.000000000000235027
1 I love puppies(PUPPIES1) към BBD
$0.0000000000002626
1 I love puppies(PUPPIES1) към BAM
KM0.000000000000220584
1 I love puppies(PUPPIES1) към BIF
Fr0.0000000003883854
1 I love puppies(PUPPIES1) към BND
$0.00000000000017069
1 I love puppies(PUPPIES1) към BSD
$0.0000000000001313
1 I love puppies(PUPPIES1) към JMD
$0.000000000021094658
1 I love puppies(PUPPIES1) към KHR
0.000000000527308678
1 I love puppies(PUPPIES1) към KMF
Fr0.0000000000559338
1 I love puppies(PUPPIES1) към LAK
0.000000002854347769
1 I love puppies(PUPPIES1) към LKR
රු0.000000000040017614
1 I love puppies(PUPPIES1) към MDL
L0.00000000000221897
1 I love puppies(PUPPIES1) към MGA
Ar0.00000000059144085
1 I love puppies(PUPPIES1) към MOP
P0.000000000001051713
1 I love puppies(PUPPIES1) към MVR
0.00000000000200889
1 I love puppies(PUPPIES1) към MWK
MK0.000000000227951243
1 I love puppies(PUPPIES1) към MZN
MT0.00000000000839007
1 I love puppies(PUPPIES1) към NPR
रु0.000000000018641974
1 I love puppies(PUPPIES1) към PYG
0.0000000009311796
1 I love puppies(PUPPIES1) към RWF
Fr0.0000000001907789
1 I love puppies(PUPPIES1) към SBD
$0.000000000001080599
1 I love puppies(PUPPIES1) към SCR
0.000000000001793558
1 I love puppies(PUPPIES1) към SRD
$0.00000000000505505
1 I love puppies(PUPPIES1) към SVC
$0.000000000001148875
1 I love puppies(PUPPIES1) към SZL
L0.000000000002278055
1 I love puppies(PUPPIES1) към TMT
m0.00000000000045955
1 I love puppies(PUPPIES1) към TND
د.ت0.0000000000003856281
1 I love puppies(PUPPIES1) към TTD
$0.000000000000888901
1 I love puppies(PUPPIES1) към UGX
Sh0.0000000004574492
1 I love puppies(PUPPIES1) към XAF
Fr0.0000000000743158
1 I love puppies(PUPPIES1) към XCD
$0.00000000000035451
1 I love puppies(PUPPIES1) към XOF
Fr0.0000000000743158
1 I love puppies(PUPPIES1) към XPF
Fr0.0000000000135239
1 I love puppies(PUPPIES1) към BWP
P0.000000000001764672
1 I love puppies(PUPPIES1) към BZD
$0.000000000000263913
1 I love puppies(PUPPIES1) към CVE
$0.000000000012537837
1 I love puppies(PUPPIES1) към DJF
Fr0.0000000000232401
1 I love puppies(PUPPIES1) към DOP
$0.000000000008415017
1 I love puppies(PUPPIES1) към DZD
د.ج0.000000000017066374
1 I love puppies(PUPPIES1) към FJD
$0.000000000000296738
1 I love puppies(PUPPIES1) към GNF
Fr0.0000000011416535
1 I love puppies(PUPPIES1) към GTQ
Q0.000000000001007071
1 I love puppies(PUPPIES1) към GYD
$0.000000000027496846
1 I love puppies(PUPPIES1) към ISK
kr0.0000000000164125

I love puppies ресурс

За по-задълбочено разбиране на I love puppies, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Официален уеб сайт на I love puppies
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно I love puppies

Колко струва I love puppies (PUPPIES1) днес?
Цената в реално време на PUPPIES1 в USD е 0.0000000000001313 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на PUPPIES1 към USD?
Текущата цена на PUPPIES1 към USD е $ 0.0000000000001313. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на I love puppies?
Пазарната капитализация за PUPPIES1 е $ 0.00 USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на PUPPIES1?
Циркулиращото предлагане на PUPPIES1 е 0.00 USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на PUPPIES1?
PUPPIES1 постигна ATH цена от 0.000000000339902443 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на PUPPIES1?
PUPPIES1 достигна ATL цена от 0.000000000000316317 USD.
Какъв е обемът на търговията на PUPPIES1?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за PUPPIES1 е $ 1.05K USD.
Ще се повиши ли PUPPIES1 тази година?
PUPPIES1 може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за PUPPIES1 за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 05:53:01 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за I love puppies (PUPPIES1)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Горещи новини

Защо толкова много хора все още губят пари по време на бичи пазар?

October 6, 2025

Възходът на Bitcoin Layer 2 мрежи: Разбиране на технологията, която променя бъдещето на Bitcoin през 2025

October 6, 2025

Алткойни през 2025: Когато TOTAL3 достигне нови висоти, но вашето портфолио не се променя

October 5, 2025
Вижте повече

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

Калкулатор PUPPIES1-към-USD

Сума

PUPPIES1
PUPPIES1
USD
USD

1 PUPPIES1 = 0 USD

Търговия на PUPPIES1

PUPPIES1/USDT
$0.0000000000001313
$0.0000000000001313$0.0000000000001313
-7.14%

Присъединете се към MEXC днес

-- Такса спот създател, -- Такса спот приемател
-- Такса за създател на фючърси, -- Такса за приемател на фючърси

