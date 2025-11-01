История на цените на I love puppies
История на цените на I love puppies (PUPPIES)
Период от време: 2025-07-31 ~ 2025-10-31
- Ежедневно
- Ежеседмично
- Месечно
Цена в реално време на I love puppies
I love puppies в момента се търгува за 0.0000003978 USD. Има пазарната капитализация от 0.00 USD, като 24-часовият обем на търговия е 0.00 USD. Прегледайте повече данни за PUPPIES на страницата на MEXC с цени на живо.
Възползвайки се от статистиката на цената на I love puppies в реално време, потребителите могат да анализират текущите пазарни тенденции и да прогнозират както краткосрочните, така и дългосрочните движения на цената. С данните в реално време, които са много лесно достъпни за вас, можете да вземате информирани решения и да придобиете представа за потенциалните бъдещи прогнози за цената за I love puppies.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 02:08:44 (UTC+8)
Ресурси на I love puppies в MEXC
За историята на цените на I love puppies (PUPPIES)
Следенето на историята на цените на I love puppies е важен инструмент за инвеститорите в криптовалути, който им позволява лесно да проследяват представянето на своите инвестиции. Тази функция предлага изчерпателен преглед на движението на цените на I love puppies с течение на времето, включително началната стойност, пиковите цени и цените на затваряне, както и обема на търговията. Освен това тя дава бърз поглед върху дневните процентни промени, като подчертава дните със забележителни ценови колебания. За отбелязване е, че I love puppies достигна най-високата си стойност на -, като се изкачи до зашеметяващите 0 USD. Представената тук информация за цените е извлечена изключително от историята на търговията на MEXC, което гарантира надеждност и точност. Нашите исторически данни за цените на I love puppies са налични в различни интервали: 1 ден, 1 седмица и 1 месец, обхващащи показатели за отваряне, високо, ниско, затваряне и обем. Тези данни са щателно тествани за последователност, пълнота и точност, което ги прави идеални за търговски симулации и бектестове. Тези набори от данни са достъпни за безплатно изтегляне и се актуализират в реално време, като представляват ценен ресурс за инвеститорите.
Приложения на исторически данни в търговията на I love puppies
Историческите данни на I love puppies играят ключова роля в стратегиите за търговия. Ето как се използва:
1. Технически анализ: Търговците използват историческите данни на I love puppies, за да идентифицират пазарните тенденции и модели. Използвайки инструменти като диаграми и визуални помощни средства, те разпознават моделите, които направляват решенията им за влизане и излизане от пазара. Един ефективен подход включва съхраняване на исторически данни на I love puppies в GridDB и анализирането им с Python, използване на библиотеки като Matplotlib за визуализация и Pandas, Numpy и Scipy за анализ на данни.
2. Прогноза за цената: Историческите данни са ключови при прогнозирането на движението на цените на I love puppies. Проучвайки минали пазарни тенденции, търговците могат да открият модели и да предвидят бъдещото пазарно поведение. Подробните исторически данни на I love puppies на MEXC, предоставящи ежеминутна информация за цените на отваряне, високи, ниски и затваряне, са от решаващо значение за разработването и обучението на прогнозни модели, като по този начин подпомагат вземането на информирани решения за търговия.
3. Управление на риска: Достъпът до исторически данни позволява на търговците да оценят рисковете, свързани с I love puppies инвестициите. Помага за разбирането на волатилността на I love puppies, което води до по-информирани инвестиционни избори.
4. Управление на портфолио: Историческите данни помагат за проследяване на ефективността на инвестициите във времето. Това позволява на търговците да идентифицират активите, които не се представят добре, и да коригират портфейлите си, за да оптимизират възвръщаемостта.
5. Обучение на ботове за търговия: Историческите пазарни данни за криптовалута OHLC (отворени, високи, ниски, затворени) на I love puppies могат да бъдат изтеглени за обучение на I love puppies ботове за търговия с цел постигане на по-добри резултати на пазара.
Тези инструменти и ресурси позволяват на търговците да навлязат в дълбочина в историческите данни на I love puppies, предоставяйки ценна информация и потенциал за подобряване на техните стратегии за търговия.
История на цените на популярни криптовалути
Подготвихме списък с подобни прогнози за цените на токените на база на интересите ви. Проверете го сега!
Отказ от отговорност
Това съдържание ви се предоставя само за информационни цели, не представлява оферта или покана за оферта, нито препоръка от страна на MEXC за закупуване, продажба или задържане на ценни книжа, финансов продукт или инструмент, посочени в съдържанието, и не представлява инвестиционен съвет, финансов съвет, съвет за търговия или друг вид съвет. Представените данни могат да отразяват цените на активите, търгувани на борсата MEXC, както и на други борси за криптовалути и платформи за пазарни данни. MEXC може да начислява такси за обработка на трансакции с криптовалута, които може да не са отразени в показаните цени за преобразуване. MEXC не носи отговорност за каквито и да било грешки или забавяния в съдържанието, както и за каквито и да било действия, предприети въз основа на съдържанието.
Прочетете и разберете Споразумението с потребителя и Политиката за поверителност