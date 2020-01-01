Токеномика на Pundi X (PUNDIX) Открийте ключова информация за Pundi X (PUNDIX), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Pundi X (PUNDIX) Pundi X is a leading developer of blockchain-powered devices with the aim of transforming retail businesses with its blockchain-based point of sale solution. The solution allows retail merchants and consumers to conduct instantaneous in-store transactions on its blockchain. Официален уебсайт: https://pundix.com/ Бяла книга: https://pundix.com/pdf/PundiX_Whitepaper_EN_Ver.pdf Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x0fd10b9899882a6f2fcb5c371e17e70fdee00c38 Купете PUNDIX сега!

Токеномика и анализ на цената за Pundi X (PUNDIX) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Pundi X (PUNDIX), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 80.38M $ 80.38M $ 80.38M Общо предлагане: $ 258.53M $ 258.53M $ 258.53M Циркулиращо предлагане: $ 258.39M $ 258.39M $ 258.39M FDV (оценка при пълна реализация): $ 80.43M $ 80.43M $ 80.43M Рекорд за всички времена: $ 0.8636 $ 0.8636 $ 0.8636 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.21487481482968304 $ 0.21487481482968304 $ 0.21487481482968304 Текуща цена: $ 0.3111 $ 0.3111 $ 0.3111 Научете повече за цената на Pundi X (PUNDIX)

Токеномика на Pundi X (PUNDIX): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Pundi X (PUNDIX) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой PUNDIX токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой PUNDIX токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на PUNDIX, разгледайте цената в реално време на токените PUNDIX!

История на цените на Pundi X (PUNDIX) Анализирането на историята на цените на PUNDIX помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на PUNDIX сега!

Прогноза за цената за PUNDIX Искате ли да знаете какъв път може да поеме PUNDIX? Нашата страница за прогноза за цената PUNDIX съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените PUNDIX сега!

