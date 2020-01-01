Токеномика на Pundi X (PUNDIX)

Токеномика на Pundi X (PUNDIX)

Открийте ключова информация за Pundi X (PUNDIX), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време.
Информация за Pundi X (PUNDIX)

Pundi X is a leading developer of blockchain-powered devices with the aim of transforming retail businesses with its blockchain-based point of sale solution. The solution allows retail merchants and consumers to conduct instantaneous in-store transactions on its blockchain.

Официален уебсайт:
https://pundix.com/
Бяла книга:
https://pundix.com/pdf/PundiX_Whitepaper_EN_Ver.pdf
Изследовател на блокове:
https://etherscan.io/token/0x0fd10b9899882a6f2fcb5c371e17e70fdee00c38

Токеномика и анализ на цената за Pundi X (PUNDIX)

Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Pundi X (PUNDIX), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.

Пазарна капитализация: $ 80.38M
$ 80.38M
Общо предлагане:
$ 258.53M
Циркулиращо предлагане: $ 258.39M
$ 258.39M
FDV (оценка при пълна реализация): $ 80.43M
$ 80.43M
Рекорд за всички времена: $ 0.8636
$ 0.8636
Най-ниска стойност за целия период:
$ 0.21487481482968304
Текуща цена:
$ 0.3111
Токеномика на Pundi X (PUNDIX): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба

Разбирането на токеномиката на Pundi X (PUNDIX) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.

Ключови метрики и тяхното изчисляване:

Общо предлагане:

Максималният брой PUNDIX токени, които са били или някога ще бъдат създадени.

Циркулиращо предлагане:

Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.

Максимално предлагане:

Твърда горна граница на общия брой PUNDIX токени.

FDV (оценка при пълна реализация):

Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.

Процент на инфлация:

Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.

Защо тези показатели са от значение за търговците?

Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.

Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.

Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.

Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.

Сега, след като разбрахте за токеномиката на PUNDIX, разгледайте цената в реално време на токените PUNDIX!

