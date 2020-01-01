Токеномика на PUMLx (PUMLX) Открийте ключова информация за PUMLx (PUMLX), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за PUMLx (PUMLX) PUML is an Australian based WEB3 Gamified Health, Wellbeing and Sports Platform. We specialise in running physical and mental health challenges that use gamefi and socialfi to incentivise and reward healthy behaviours with consumers. Sports and Athlete NFTs are used to motivate people to be active and healthy while capturing wearable wellness data from our members. As a mass consumer Web 2 to Web 3 Adoption platform we have also run our gamfi challenges for Corporates, Sports Brands, Run Clubs and Web3 communities. Официален уебсайт: https://puml.io Бяла книга: https://whitepaper.puml.io/ Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x8c088775e4139af116Ac1FA6f281Bbf71E8c1c73 Купете PUMLX сега!

Токеномика и анализ на цената за PUMLx (PUMLX) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за PUMLx (PUMLX), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 63.20K $ 63.20K $ 63.20K Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 129.25M $ 129.25M $ 129.25M FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 0.02043 $ 0.02043 $ 0.02043 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000250137201915361 $ 0.000250137201915361 $ 0.000250137201915361 Текуща цена: $ 0.000489 $ 0.000489 $ 0.000489 Научете повече за цената на PUMLx (PUMLX)

Токеномика на PUMLx (PUMLX): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на PUMLx (PUMLX) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой PUMLX токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой PUMLX токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на PUMLX, разгледайте цената в реално време на токените PUMLX!

Как да купя PUMLX Интересувате се да добавите PUMLx (PUMLX) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на PUMLX, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате PUMLX в MEXC сега!

История на цените на PUMLx (PUMLX) Анализирането на историята на цените на PUMLX помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на PUMLX сега!

Прогноза за цената за PUMLX Искате ли да знаете какъв път може да поеме PUMLX? Нашата страница за прогноза за цената PUMLX съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените PUMLX сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!