Токеномика на PATIC (PTC) Открийте ключова информация за PATIC (PTC), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за PATIC (PTC) Polyverse is a revolutionary multi-chain blockchain gaming ecosystem, designed to provide players seamless access to immersive, browser-based gameplay combined with true digital asset ownership. The Polyverse token: PATIC (PTC) powers in-game transactions, NFT trading, staking rewards, decentralized governance, and cross-chain interoperability between Ethereum and WAX. With strategic partnerships, strong tokenomics, and a dedicated community, Polyverse is positioned at the forefront of Web3 gaming innovation. Официален уебсайт: https://polyverse.gg Бяла книга: https://projectpolyverse.gitbook.io/polyverse-token-economy-whitepaper/tokenomics-breakdown Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x27CF096Db452425c51DaA356e7D9c574C75e8737 Купете PTC сега!

Токеномика и анализ на цената за PATIC (PTC) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за PATIC (PTC), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 50.00B $ 50.00B $ 50.00B Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 58.70M $ 58.70M $ 58.70M Рекорд за всички времена: $ 0.00264 $ 0.00264 $ 0.00264 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.001067128619802903 $ 0.001067128619802903 $ 0.001067128619802903 Текуща цена: $ 0.001174 $ 0.001174 $ 0.001174 Научете повече за цената на PATIC (PTC)

Токеномика на PATIC (PTC): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на PATIC (PTC) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой PTC токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой PTC токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на PTC, разгледайте цената в реално време на токените PTC!

Как да купя PTC Интересувате се да добавите PATIC (PTC) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на PTC, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате PTC в MEXC сега!

История на цените на PATIC (PTC) Анализирането на историята на цените на PTC помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на PTC сега!

Прогноза за цената за PTC Искате ли да знаете какъв път може да поеме PTC? Нашата страница за прогноза за цената PTC съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените PTC сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!