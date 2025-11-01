БорсаDEX+
Купи криптоПазариСпотФючърси500XEarnСъбития
Още
Blue Chip Blitz
Цената в реално време на Portal To Bitcoin днес е 0.03038 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за PTB към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на PTB в MEXC сега.Цената в реално време на Portal To Bitcoin днес е 0.03038 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за PTB към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на PTB в MEXC сега.

Повече за PTB

PTBценова информация

Какво представлява PTB

Бяла книга PTB

Официален уебсайт на PTB

Токеномика на PTB

PTB ценова прогноза

PTB История

Ръководство за закупуване за PTB

Конвертор на валута PTB във фиат

PTB спот

PTB USDT-M фючърси

Предварително пазаруване

Печалба

Airdrop+

Новини

Блог

Научете

Portal To Bitcoin Лого

Portal To Bitcoin цена(PTB)

1 PTB към USD - цена в реално време:

$0.03038
$0.03038$0.03038
+1.57%1D
USD
Portal To Bitcoin (PTB) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:07:19 (UTC+8)

Информация за цената за Portal To Bitcoin (PTB) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.02654
$ 0.02654$ 0.02654
24-часов нисък
$ 0.0307
$ 0.0307$ 0.0307
24-часов висок

$ 0.02654
$ 0.02654$ 0.02654

$ 0.0307
$ 0.0307$ 0.0307

$ 0.08213221598557312
$ 0.08213221598557312$ 0.08213221598557312

$ 0.023917348960866256
$ 0.023917348960866256$ 0.023917348960866256

+0.79%

+1.57%

-2.19%

-2.19%

Цената в реално време за Portal To Bitcoin (PTB) е$ 0.03038. През последните 24 часа PTB се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.02654 до най-висока стойност $ 0.0307, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на PTB е $ 0.08213221598557312, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.023917348960866256.

Що се отнася до краткосрочното представяне, PTB има промяна от +0.79% за последния час, +1.57% за 24 часа и -2.19% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Portal To Bitcoin (PTB)

No.497

$ 52.78M
$ 52.78M$ 52.78M

$ 108.26K
$ 108.26K$ 108.26K

$ 255.19M
$ 255.19M$ 255.19M

1.74B
1.74B 1.74B

8,400,000,000
8,400,000,000 8,400,000,000

5,258,400,000
5,258,400,000 5,258,400,000

20.68%

ETH

Текущата пазарна капитализация на Portal To Bitcoin е $ 52.78M, като 24-часовият обем на търговията е $ 108.26K. Циркулиращото предлагане на PTB е 1.74B, като общото предлагане е 5258400000. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 255.19M.

История на цените за Portal To Bitcoin (PTB) USD

Проследете промените в цените за Portal To Bitcoin днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ +0.0004696+1.57%
30 дни$ -0.02317-43.27%
60 дни$ +0.02038+203.80%
90 дни$ +0.02038+203.80%
Portal To Bitcoin Промяна на цената днес

Днес PTB регистрира промяна от $ +0.0004696 (+1.57%), отразяваща последната му пазарна активност.

Portal To Bitcoin 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ -0.02317 (-43.27%), което показва краткосрочното представяне на токена.

Portal To Bitcoin 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни PTB отбеляза промяна на $ +0.02038 (+203.80%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

Portal To Bitcoin 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ +0.02038 (+203.80%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на Portal To Bitcoin (PTB) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за Portal To Bitcoin сега.

Какво е Portal To Bitcoin (PTB)

PortalToBitcoin introduces an innovative non-custodial cross-chain infrastructure designed to enable secure, efficient, and trust-minimized trading between Bitcoin and other blockchains such as Ethereum and Solana. The core of PortalToBitcoin’s infrastructure is powered by its proprietary BitScaler technology, an advanced framework developed specifically to scale Bitcoin transactions effectively and sustainably, thereby enhancing its capacity to support decentralized finance (DeFi) and broader blockchain applications.

Portal To Bitcoin се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите Portal To Bitcoin инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете PTB наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за Portal To Bitcoin в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано Portal To Bitcoin купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за Portal To Bitcoin (USD)

Колко ще струва Portal To Bitcoin (PTB) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Portal To Bitcoin (PTB) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Portal To Bitcoin.

Проверете прогнозата за цената за Portal To Bitcoin сега!

Токеномика на Portal To Bitcoin (PTB)

Разбирането на токеномиката на Portal To Bitcoin (PTB) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените PTB сега!

Как да купя Portal To Bitcoin (PTB)

Търсите как да купите Portal To Bitcoin? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите Portal To Bitcoin от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

PTB към местни валути

1 Portal To Bitcoin(PTB) към VND
799.4497
1 Portal To Bitcoin(PTB) към AUD
A$0.0461776
1 Portal To Bitcoin(PTB) към GBP
0.0230888
1 Portal To Bitcoin(PTB) към EUR
0.0261268
1 Portal To Bitcoin(PTB) към USD
$0.03038
1 Portal To Bitcoin(PTB) към MYR
RM0.1272922
1 Portal To Bitcoin(PTB) към TRY
1.277479
1 Portal To Bitcoin(PTB) към JPY
¥4.67852
1 Portal To Bitcoin(PTB) към ARS
ARS$44.0288226
1 Portal To Bitcoin(PTB) към RUB
2.454704
1 Portal To Bitcoin(PTB) към INR
2.697744
1 Portal To Bitcoin(PTB) към IDR
Rp506.3331308
1 Portal To Bitcoin(PTB) към PHP
1.7836098
1 Portal To Bitcoin(PTB) към EGP
￡E.1.4348474
1 Portal To Bitcoin(PTB) към BRL
R$0.1631406
1 Portal To Bitcoin(PTB) към CAD
C$0.042532
1 Portal To Bitcoin(PTB) към BDT
3.7160816
1 Portal To Bitcoin(PTB) към NGN
43.9650246
1 Portal To Bitcoin(PTB) към COP
$117.29718
1 Portal To Bitcoin(PTB) към ZAR
R.0.5264854
1 Portal To Bitcoin(PTB) към UAH
1.274441
1 Portal To Bitcoin(PTB) към TZS
T.Sh.74.827459
1 Portal To Bitcoin(PTB) към VES
Bs6.71398
1 Portal To Bitcoin(PTB) към CLP
$28.61796
1 Portal To Bitcoin(PTB) към PKR
Rs8.5334382
1 Portal To Bitcoin(PTB) към KZT
16.0995772
1 Portal To Bitcoin(PTB) към THB
฿0.9846158
1 Portal To Bitcoin(PTB) към TWD
NT$0.9344888
1 Portal To Bitcoin(PTB) към AED
د.إ0.1114946
1 Portal To Bitcoin(PTB) към CHF
Fr0.024304
1 Portal To Bitcoin(PTB) към HKD
HK$0.2360526
1 Portal To Bitcoin(PTB) към AMD
֏11.626426
1 Portal To Bitcoin(PTB) към MAD
.د.م0.281015
1 Portal To Bitcoin(PTB) към MXN
$0.5638528
1 Portal To Bitcoin(PTB) към SAR
ريال0.113925
1 Portal To Bitcoin(PTB) към ETB
Br4.6852036
1 Portal To Bitcoin(PTB) към KES
KSh3.9247922
1 Portal To Bitcoin(PTB) към JOD
د.أ0.02153942
1 Portal To Bitcoin(PTB) към PLN
0.1121022
1 Portal To Bitcoin(PTB) към RON
лв0.133672
1 Portal To Bitcoin(PTB) към SEK
kr0.2883062
1 Portal To Bitcoin(PTB) към BGN
лв0.0513422
1 Portal To Bitcoin(PTB) към HUF
Ft10.2186168
1 Portal To Bitcoin(PTB) към CZK
0.641018
1 Portal To Bitcoin(PTB) към KWD
د.ك0.00929628
1 Portal To Bitcoin(PTB) към ILS
0.098735
1 Portal To Bitcoin(PTB) към BOB
Bs0.2099258
1 Portal To Bitcoin(PTB) към AZN
0.051646
1 Portal To Bitcoin(PTB) към TJS
SM0.2797998
1 Portal To Bitcoin(PTB) към GEL
0.0823298
1 Portal To Bitcoin(PTB) към AOA
Kz27.8460042
1 Portal To Bitcoin(PTB) към BHD
.د.ب0.01142288
1 Portal To Bitcoin(PTB) към BMD
$0.03038
1 Portal To Bitcoin(PTB) към DKK
kr0.1965586
1 Portal To Bitcoin(PTB) към HNL
L0.7996016
1 Portal To Bitcoin(PTB) към MUR
1.3895812
1 Portal To Bitcoin(PTB) към NAD
$0.5249664
1 Portal To Bitcoin(PTB) към NOK
kr0.3074456
1 Portal To Bitcoin(PTB) към NZD
$0.0528612
1 Portal To Bitcoin(PTB) към PAB
B/.0.03038
1 Portal To Bitcoin(PTB) към PGK
K0.1278998
1 Portal To Bitcoin(PTB) към QAR
ر.ق0.1105832
1 Portal To Bitcoin(PTB) към RSD
дин.3.0872156
1 Portal To Bitcoin(PTB) към UZS
soʻm366.0240122
1 Portal To Bitcoin(PTB) към ALL
L2.5461478
1 Portal To Bitcoin(PTB) към ANG
ƒ0.0543802
1 Portal To Bitcoin(PTB) към AWG
ƒ0.0543802
1 Portal To Bitcoin(PTB) към BBD
$0.06076
1 Portal To Bitcoin(PTB) към BAM
KM0.0510384
1 Portal To Bitcoin(PTB) към BIF
Fr89.86404
1 Portal To Bitcoin(PTB) към BND
$0.039494
1 Portal To Bitcoin(PTB) към BSD
$0.03038
1 Portal To Bitcoin(PTB) към JMD
$4.8808508
1 Portal To Bitcoin(PTB) към KHR
122.0079028
1 Portal To Bitcoin(PTB) към KMF
Fr12.94188
1 Portal To Bitcoin(PTB) към LAK
660.4347694
1 Portal To Bitcoin(PTB) към LKR
රු9.2592164
1 Portal To Bitcoin(PTB) към MDL
L0.513422
1 Portal To Bitcoin(PTB) към MGA
Ar136.84671
1 Portal To Bitcoin(PTB) към MOP
P0.2433438
1 Portal To Bitcoin(PTB) към MVR
0.464814
1 Portal To Bitcoin(PTB) към MWK
MK52.7430218
1 Portal To Bitcoin(PTB) към MZN
MT1.941282
1 Portal To Bitcoin(PTB) към NPR
रु4.3133524
1 Portal To Bitcoin(PTB) към PYG
215.45496
1 Portal To Bitcoin(PTB) към RWF
Fr44.14214
1 Portal To Bitcoin(PTB) към SBD
$0.2500274
1 Portal To Bitcoin(PTB) към SCR
0.4216744
1 Portal To Bitcoin(PTB) към SRD
$1.16963
1 Portal To Bitcoin(PTB) към SVC
$0.265825
1 Portal To Bitcoin(PTB) към SZL
L0.527093
1 Portal To Bitcoin(PTB) към TMT
m0.10633
1 Portal To Bitcoin(PTB) към TND
د.ت0.08922606
1 Portal To Bitcoin(PTB) към TTD
$0.2056726
1 Portal To Bitcoin(PTB) към UGX
Sh105.84392
1 Portal To Bitcoin(PTB) към XAF
Fr17.25584
1 Portal To Bitcoin(PTB) към XCD
$0.082026
1 Portal To Bitcoin(PTB) към XOF
Fr17.25584
1 Portal To Bitcoin(PTB) към XPF
Fr3.12914
1 Portal To Bitcoin(PTB) към BWP
P0.4083072
1 Portal To Bitcoin(PTB) към BZD
$0.0610638
1 Portal To Bitcoin(PTB) към CVE
$2.8949102
1 Portal To Bitcoin(PTB) към DJF
Fr5.40764
1 Portal To Bitcoin(PTB) към DOP
$1.9470542
1 Portal To Bitcoin(PTB) към DZD
د.ج3.9484886
1 Portal To Bitcoin(PTB) към FJD
$0.0686588
1 Portal To Bitcoin(PTB) към GNF
Fr264.1541
1 Portal To Bitcoin(PTB) към GTQ
Q0.2330146
1 Portal To Bitcoin(PTB) към GYD
$6.3621796
1 Portal To Bitcoin(PTB) към ISK
kr3.7975

Portal To Bitcoin ресурс

За по-задълбочено разбиране на Portal To Bitcoin, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Бяла книга
Официален уеб сайт на Portal To Bitcoin
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно Portal To Bitcoin

Колко струва Portal To Bitcoin (PTB) днес?
Цената в реално време на PTB в USD е 0.03038 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на PTB към USD?
Текущата цена на PTB към USD е $ 0.03038. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Portal To Bitcoin?
Пазарната капитализация за PTB е $ 52.78M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на PTB?
Циркулиращото предлагане на PTB е 1.74B USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на PTB?
PTB постигна ATH цена от 0.08213221598557312 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на PTB?
PTB достигна ATL цена от 0.023917348960866256 USD.
Какъв е обемът на търговията на PTB?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за PTB е $ 108.26K USD.
Ще се повиши ли PTB тази година?
PTB може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за PTB за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:07:19 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Portal To Bitcoin (PTB)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Горещи новини

Защо толкова много хора все още губят пари по време на бичи пазар?

October 6, 2025

Възходът на Bitcoin Layer 2 мрежи: Разбиране на технологията, която променя бъдещето на Bitcoin през 2025

October 6, 2025

Алткойни през 2025: Когато TOTAL3 достигне нови висоти, но вашето портфолио не се променя

October 5, 2025
Вижте повече

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

Калкулатор PTB-към-USD

Сума

PTB
PTB
USD
USD

1 PTB = 0.03038 USD

Търговия на PTB

PTB/USDT
$0.03038
$0.03038$0.03038
+1.13%

Присъединете се към MEXC днес

-- Такса спот създател, -- Такса спот приемател
-- Такса за създател на фючърси, -- Такса за приемател на фючърси

ГОРЕЩИ

Популярни в момента криптовалути, привличащи значително внимание на пазара

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,042.86
$109,042.86$109,042.86

-1.07%

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,818.46
$3,818.46$3,818.46

-1.09%

PayAI Network Лого

PayAI Network

PAYAI

$0.03114
$0.03114$0.03114

-3.23%

Solana Лого

Solana

SOL

$185.37
$185.37$185.37

-1.48%

USDCoin Лого

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

ТОП обем

Криптовалутите с най-висок обем на търговия

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,818.46
$3,818.46$3,818.46

-1.09%

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,042.86
$109,042.86$109,042.86

-1.07%

Solana Лого

Solana

SOL

$185.37
$185.37$185.37

-1.48%

XRP Лого

XRP

XRP

$2.4988
$2.4988$2.4988

-0.99%

Binance Coin Лого

Binance Coin

BNB

$1,075.91
$1,075.91$1,075.91

-0.78%

Нови добавени

Наскоро обявени криптовалути, които са налични за търговия

WhisperFi Лого

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Лого

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Лого

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ORBIO Лого

ORBIO

ORBIO

$0.0000748
$0.0000748$0.0000748

+49.60%

Nubila Network Лого

Nubila Network

NB

$0.09885
$0.09885$0.09885

+888.50%

Топ печеливши участници

Топ крипто нараствания за деня

Ant Token Лого

Ant Token

ANTY

$0.00063
$0.00063$0.00063

+250.00%

DramaBits Лого

DramaBits

DRAMA

$0.000537
$0.000537$0.000537

+168.50%

DEGENFI Лого

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000003943
$0.000000003943$0.000000003943

+45.39%

HODL Лого

HODL

HODL

$0.0034
$0.0034$0.0034

+36.00%

Jump Tom Лого

Jump Tom

JUMP

$0.00000082
$0.00000082$0.00000082

+28.12%